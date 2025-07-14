Базиліка Святого Петра: план екологічної та енергетичної сталості

Фабрика святого Петра, орган Римської курії, відповідальний за утримання базиліки Святого Петра, представив план заходів, натхнених енциклікою «Laudato si'». Ініціативи приурочені до десятиріччя цієї соціальної енцикліки Папи Франциска.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Eugenio Murrali - Ватикан

Зменшення викидів, моніторинг якості повітря, поширення добрих практик і відповідальної життєвої поведінки, плекання турботи про спільний дім. Фабрика святого Петра поклала ці принципи в основу проекту екологічної та енергетичної сталості, який зробить найбільший у світі храм прикладом для багатьох культурних об'єктів. План, який вже діє з 2022 року, включає в себе заходи не лише в базиліці, але й у Палаццо делла Каноніка, «Домі святої Марти» та в майстерні мозаїки.

Дім з «нейтральним впливом» на довкілля

Нинішній проект «має на меті зробити ватиканську базиліку, спільноту, яка її обслуговує, разом з мільйонами паломників і туристів, які відвідують її щороку, “домом з нейтральним впливом” на довкілля, який приймає всіх і заохочує кожного до зростання в людяності», – зазначив під час презентації проекту, яка в червні відбулася у Ватиканському пресцентрі, кардинал Мауро Ґамбетті, Архипресвітер базиліки та Президент Фабрики святого Петра. За його словами, перед обличчям планети, переповненої кризами і змінами, може здаватися, що екологічне питання стало застарілим, але в дійсності «зміна клімату і сталий розвиток стали невід'ємною частиною освітнього, політичного та промислового порядку денного західних країн». У цьому контексті Святий Престол, спираючись на принципи енциклік Laudato si' і Fratelli tutti та Апостольського напоумлення Laudate Deum, виступає проактивним гравцем, підкреслив кардинал Ґамбетті, посилаючись на численні ініціативи, які вже були реалізовані.

Якість повітря

Покращення якості повітря є одним з ключових моментів проекту на технічному рівні, як зазначив Джанлуїджі Де Дженнаро, викладач Університету Барі ім. Альдо Моро, підкресливши, що це питання стало ще більш актуальним після останньої пандемії. В середньому 45 тисяч прочан заходять до базиліки Святого Петра щодня, а цього року цей показник сягнув 90 тисяч. Крім того, здійснюються численні богослужіння, під час яких відбувається кадіння. Однак великі простори і хороша природна вентиляція дозволяють легко розсіювати забруднюючі речовини. Перевірка показників є можливою завдяки системі моніторингу, встановленій у 2023 році. Датчики, розміщені в семи різних місцях базиліки, здатні в режимі реального часу вимірювати концентрацію твердих частинок (Pm), загальних летких органічних сполук (Tvoc), вуглекислого газу (Co2) та мікрокліматичних параметрів. Це важливі показники для моніторингу концентрації газів, які можуть мати вплив на здоров'я відвідувачів та мистецьку спадщину.

У базиліці Святого Петра була розроблена система природної вентиляції, а також проведена заміна системи освітлення бічних нефів з використанням світлодіодних ламп. У мозаїчній майстерні та Палаццо делла Каноніка будуть проведені роботи з модернізації системи обігріву, охолодження та осушення повітря за допомогою спеціальних приладів, що матиме позитивний вплив і дозволить скоротити викиди в атмосферу.