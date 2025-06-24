Святий Рік 2025: Ювілеї семінаристів, єпископів і священників

Ієрархи, пресвітери й кандидати до священства з усього світу беруть участь у ювілейних подіях, які відбуваються у Ватикані протягом тижня, що випереджує урочистість святих апостолів Петра і Павла.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від 23 до 27 червня 2025 року в Римі та Ватикані відбуваються три ювілейні заходи в рамках Святого Року, присвячені семінаристам, єпископам і священникам з усього світу, в яких беруть участь понад 6 тисяч осіб.

Ювілей семінаристів

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Першими свій Ювілей розпочали семінаристи. У понеділок ввечері в базиліці святого Павла за мурами відбулася вітальна зустріч. Учасники спочатку спільно проказали молитву Розарію, а потім послухали концерт хору Римської дієцезії з оркестром «Fideles et amati» під керівництвом монсеньйора Марко Фрізіни, який представив розповідь про покликання через свій музичний репертуар. Ювілейна подія, присвячена семінаристам, продовжилася 24 червня вранці паломництвом через Святі Двері базиліки Святого Петра, а перед полуднем Папа Лев XIV, вперше зустрічаючись із семінаристами з усього світу, виголосив для них катехизу. Ювілей семінаристів завершиться ввечері Євхаристійними богослужіннями, розділеними за мовними групами, в десяти церквах у центрі Риму.

Ювілей єпископів

У середу, 25 червня, вранці відбудуться заходи, присвячені єпископам, які прибули приблизно з 50 країн світу. Учасники зберуться о 9:30 в крилі Костянтина перед базилікою Святого Петра, де отримають столу, казулу і мітру Святого Року, а о 10:00 вони здійснять своє паломництво через Святі Двері, після чого, о 10:30 співслужитимуть Святу Месу, яку при катедральному престолі базиліки очолить вислужений Префект Дикастерії у справах єпископів кардинал Марк Уелле. О 12:30 до них приєднається Папа Лев XIV, який виголосить катехизу для єпископів, а потім разом з ними зробить визнання віри біля гробу святого Петра. Єпископи завершать свій Ювілей спільним обідом на подвір’ї Папської Римської духовної семінарії.

Ювілей священників

Також 25 червня, катехизами, які проводитимуть єпископи в 12 храмах у центрі Риму, розподілених за мовними групами, розпочнеться Ювілей священників. Наступного дня, 26 червня, його учасники візьмуть участь у Євхаристійному богослужінні, яке в базиліці Святого Петра очолить Префект Дикастерії у справах духовенства кардинал Лазар Ю Хун Сік. Після цього священики матимуть можливість здійснити ювілейне паломництво через Святі Двері папських базилік

Спільні зустрічі для всіх

Наступна зустріч призначена для всіх. Ввечері, 26 червня, о 19:00 в базиліці Святого Петра відбудеться молитовне чування яке очолить Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації архиєпископ Ріно Фізікелла. Під час чування прозвучать свідчення семінариста, єпископа та священника з різних частин світу. Ювілейні події завершаться у п'ятницю, 27 червня, Святою Месою з нагоди свята Найсвятішого Серця Ісуса, в який проводиться День молитви за освячення священників. Євхаристійне богослужіння в базиліці Святого Петра очолить Папа Лев XIV, який висвятить 31 нового священника з різних частин світу.