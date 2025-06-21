Святий Рік 2025: Ювілей представників цивільної влади

Депутати, сенатори, міністри, мери, представники місцевого самоврядування та дипломатичного корпусу беруть участь у черговій великій події Святого Року – Ювілеєві управлінців.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

В днях 21 і 22 червня 2025 р. в Римі відбувається Ювілей управлінців, подія Святого Року, присвячена управлінцям та адміністраторам з усього світу. В ініціативі беруть участь представники інституцій з різних країн, серед яких багато депутатів, сенаторів, мерів, депутатів регіональних рад.

Зокрема, у дні, що передували Ювілею, італійські Палата представників і Сенат приймали Другу парламентську конференцію з міжрелігійного діалогу під назвою «Зміцнення довіри та надія на наше спільне майбутнє». Захід організував італійським парламентом у співпраці з Міжпарламентською спілкою (UIP). До участі були запрошені представники парламентів країн-членів UIP, а також релігійні лідери та представники міжнародного громадянського суспільства. Загалом, прибули делегації з 60 країн.

Ювілейний захід, відкритий для всіх, розпочався в суботу, 21 червня, паломництвом учасників через Святі Двері базиліки Святого Петра. У другій половині дня в залі Юлія Цезаря в Капітолійському палаці відбудеться тематична зустріч під назвою «Екологічний борг», яку відкриє мер Риму Роберто Ґвалтьєрі за участю Державного Секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна. День завершиться концертом «Гармонії надії» на площі Пія XII перед ватиканською базилікою.

У неділю, 22 червня, учасники запрошені взяти опівдні участь у молитві «Ангел Господній» разом із Папою Левом XIV на площі Святого Петра, а потім, у спеціально відведеному місці, в богослужінні Святої Меси, яку Святий Отець очолить о 17:00 на площі Святого Івана на Латерані.