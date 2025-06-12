IOR (Ватиканський банк) опублікував звіт за 2024 рік: позитивні тенденції

Інститут Релігійних Справ опублікував свій щорічний звіт, в якому показані результати, досягнуті з дивідендами в розмірі 13,8 мільйонів євро, перерахованих для Папи для виконання його інституційних обов’язків і служіння милосердя, що відповідає місії Інституту з підтримки релігійних та благодійних справ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Єдиний орган, уповноважений професійно здійснювати фінансову діяльність у Державі-Місті Ватикані, Інститут Релігійних Справ (IOR), який популярно називають «Ватиканським банком», тринадцятий рік поспіль опублікував Щорічний звіт, що містить фінансовий звіт за 2024 рік, складений відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку IAS (International Accounting Standards) – IFRS (International Financial Reporting Standards).

У пресрелізі перелічено досягнуті результати, пов'язані з місією IOR, яка полягає у служінні Католицькій Церкві в усьому світі, та «у відповідності до цілей стратегічного плану». Наведені цифри вказують на 32,8 млн євро чистого прибутку, що на 7% більше, ніж у 2023 році; 5,7 млрд євро залучених капіталів (депозити, поточні рахунки, управління активами та цінні папери на зберіганні), що управляються інститутом, порівняно з 5,4 млрд євро у 2023 році; 731,9 млн євро власного капіталу, що на 64,3 млн євро більше, ніж у 2023 році.

Зростання чистого прибутку було досягнуто, як зазначається, завдяки позитивному внеску процентної маржі, комісійної маржі та посередницької маржі, а також ретельному контролю витрат. Очевидними є також численні покращення нефінансового характеру, оскільки IOR посилив ключові функції та залучив нові спеціалізовані ресурси. Цілеспрямовані інвестиції дозволили розробити вдосконалену цифрову та ІТ-інфраструктуру з метою кращого обслуговування клієнтів.

«Без зауважень». З таким вердиктом аудиторська компанія «Mazars Italia S.p.A.» 29 квітня сертифікувала звіт, який був одноголосно затверджений Наглядовою радою Інституту і, відповідно до Статуту, переданий Кардинальській комісії для відповідної оцінки. «З огляду на надійність фінансових даних фінансового звіту за 2024 рік та з урахуванням потреб інституту в капіталізації, Кардинальська комісія, як зазначено в звіті, ухвалила рішення про розподіл Папі дивідендів у розмірі 13,8 млн євро, відповідно до місії Інституту щодо підтримки релігійних та благодійних справ».

У 2024 році, як зазначається в повідомленні, IOR «продовжував розширювати свою пропозицію банківських та інвестиційних послуг, повністю дотримуючись принципів соціальної доктрини Католицької Церкви». IOR обслуговує понад 12 тисяч клієнтів, які належать до Католицької Церкви або виконують її служіння в понад 110 країнах світу.