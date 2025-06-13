Ювілей світу спорту: важливість досвіду спільноти під прапором надії

Протягом двох днів у Римі відбуватиметься Ювілею світу спорту, який буде спрямований на те, щоб виявити спорт у його зв’язку з надією, особливо для молоді.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Від 14 до 15 червня 2025 р., у Римі та Ватикані відбуватимуться події, присвячені Ювілею світу спорту в рамках Святого Року 2025. Його проведення передбачає проходження через Святі Двері папської базиліки Святого Петра у Ватикані, участь в аудієнції зі Святішим Отцем та спільне проведення часу під час насиченої ювілейної програми. Про важливу роль спорту під час пресконференції у ватиканському пресцентрі, приуроченої представленню події, розповів, зокрема, кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, префект Дикастерії культури та освіти. Саме при цьому відомстві Римської курії діє відділ, який займається темою спорту.

Спорт – знак надії

Промовець зазначив, що Ювілей розпочнеться в суботу, 14 червня, участю в ювілейній загальній аудієнції зі Святішим Отцем на площі Святого Петра у Ватикані. Відтак в Папському Патристичному інституті «Августиніанум» в Римі відбуватиметься конференція на тему: «Імпульс надії: історії по той бік трибуни». Подія охоплюватиме привітання кардинала Толентіно де Мендонси і Томаса Баха, президента Міжнародного олімпійського комітету, а також свідчення спортсменів та нагородження переможців міжнародного фотоконкурсу «Спорт в русі». «Завдяки методу взаємного обміну думками, захід пропонуватиме прислухатися до голосів тих, хто безпосередньо займається спортом, а також тих, хто працює в душпастирстві спорту, – сказав префект Дикастерії культури та освіти. – Наша мета полягає в тому, щоб визначити шляхи, якими потрібно ступати, щоб дедалі більше утверджувати спорт як спільний знак надії для всіх». О 17:00 розпочнеться процесійна хода через Святі Двері папської базиліки Святого Петра.

Протягом цього дня у Римі (Piazza del Popolo) діятиме спортивне містечко, де відбуватимуться різні спортивні заходи, відкриті для всіх охочих. Програма передбачає також зустріч з відомими спортсменами. Перший день Ювілею завершиться о 21:30 показом оскароносного фільму «Вогняні колісниці» в римському районі Трастевере (Piazza San Cosimato). Кульмінаційним моментом Ювілею стане Свята Меса, яку в неділю 15 червня, Папа Лев XIV очолить у базиліці Святого Петра.

Приглянутись до сутності спорту

Плануючи цей Ювілей спорту, Дикастерія культури і освіти, орган, відповідальний за відносини між Церквою і світом спорту, вирішила розробити багатогранну програму, яка б об’єднала різних спортсменів та представників Церкви. За словами кардинала Толентіно де Мендонси, під час планування Дикастерія намагалася представити спорт як людський досвід пошуку сенсу та сферу, яка показує важливість команди та загалом спільноти. Він пригадав слова Папи Лева XIV, звернені цьогоріч до учасників велогонки «Джиро дʼІталія»: «Пам’ятайте, що ви є взірцем для молоді усього світу». Ця фраза підкреслює велику відповідальність перед суспільством, а сам спорт сьогодні є «одним із найпоширеніших і вирішальних культурних досвідів з точки зору передавання цінностей».

Префект Дикастерії культури та освіти висловив сподівання, що Ювілей світу спорту пробудить у спортсменів і широкої громадськості усвідомлення того, що вони теж є місіонерами надії. «Говорити про спорт – це не просто вести розмову про спорт: це завжди розмова про людину, її сенс життя, її радощі, її прагнення до трансцендентності та нескінченності», – сказав він, закликавши приглянутись до сутності спорту.