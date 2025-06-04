Кардинал Паролін: справжній мир не може бути плодом примусу чи страху

В інтерв’ю для італійського часопису «La Stampa» Державний Секретар Святого Престолу прокоментував заклики Папи Лева XIV до встановлення справжнього, справедливого та тривалого миру в Україні, поділився думками про важливість підтримувати діалог, а також закликав до припинення гуманітарної трагедії в Газі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Заклик Папи про встановлення «справедливого та тривалого миру» в Україні означає, насамперед, що «не існує справжнього миру, якщо він є лише результатом нав’язаного вирішення або взаємного страху». Про це говорив кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, в інтерв’ю для італійської щоденної газети «La Stampa», відповідаючи на прохання прокоментувати слова Святішого Отця.

Ознаки справжнього справедливого і тривалого миру

«Справжній мир будується зсередини, він є результатом глибокого, шанобливого і серйозного діалогу між залученими сторонами. Не можна говорити про справжній мир, якщо одна країна заперечує існування іншої країни. Мир є “справедливим”, коли він визнає і захищає гідність усіх, без принижень, без умов, що залишають відкриті рани. І мир між державами є “тривалим” лише тоді, коли він ґрунтується на міцних засадах міжнародного права, поваги до справедливості та свободи, а не на хиткому балансі, гарантованому зброєю», – сказав очільник ватиканської дипломатії, наголошуючи на тому, що Церква та Святий Престол підтримують як міжнародних гравців і лідерів країн, закликаючи не закривати двері для діалогу, «бо тільки так ми зможемо одного дня побачити справжній, справедливий і тривалий мир», так і тих, хто, часто в тиші і молитві, «прокладають шляхи миру, бо вони є справжніми ремісниками миру».

Війна не є неминучою, мир не є неможливим

Відповідаючи на запитання про те, якими повинні були подальші кроки після безуспішності переговорів у Стамбулі, кардинал Паролін підкреслив, що це не повинно означати припинення зусиль зупинити війну в Україні. Святий Престол, за його словами, закликає не піддаватися «фальшивому реалізмові, згідно з яким війна є неминучою». «Жодна війна не є неминучою, жоден мир не є неможливим. Зброя може й повинна замовкнути, щоби поступитися місцем надії на мир», – сказав він, підкресливши, що якщо зустріч у Стамбулі й виглядає як поразка, він сподівається, що вона може стати першим кроком до миру.

Зброя та рівновага

У контексті запитання про те, якою є позиція Святого Престолу щодо процесів переозброєння і як це поєднується із концепцією законної самооборони, Державний Секретар зауважив, що зростання військових видатків свідчить про «сильне відчуття небезпечного та роздробленого світу». «Хоча зусилля кожної країни щодо забезпечення суверенітету та безпеки є законними та необхідними, завжди виникає питання, наскільки посилення військової могутності може сприяти зміцненню довіри між країнами та побудові тривалого миру», – сказав він, підкреслюючи, що право на самооборону не є абсолютним і повинно завжди супроводжуватися «не лише обов’язком мінімізувати, й там, де це можливо, усунути глибинні причини чи загрозу конфлікту», але також «обмежити військові спроможності виключно до необхідних для безпеки й законної оборони». «Надмірне накопичення зброї хоча і дозволяє отримати часто бажану стратегічну перевагу, не позбавлене ризику ще більше підживити гонку озброєнь, розпалити загрозу і страх перед іншим, сприяти дестабілізації, яка може призвести до драматичної для всіх ситуації», – пояснив кардинал Паролін, наголошуючи на нагальності наново віднайти мирну рівновагу в міжнародних стосунках та дійти до скоординованих зусиль в напрямку роззброєння.

У Газі неприйнятна гуманітарна трагедія

Щодо ситуації в Газі, де далі гинуть цивільні, Державний Секретар підкреслив, що як і в кожному іншому конфлікті, Святий Престол «не поділяє стратегію війни як інструменту вирішення проблеми» та разом з більшістю міжнародної спільноти закликає «негайно усунути блокаду гуманітарної допомоги». «Чи прийнятно в 2025 році спостерігати за тим, що відбувається в Газі, де цивільне населення зазнає жахливої гуманітарної трагедії? Наразі два перемир'я призвели до звільнення понад 140 заручників, що свідчить про ефективність переговорів, особливо в такому складному контексті», – сказав він. А щодо стану двосторонніх стосунків з Ізраїлем, кардинал Паролін підкреслив, що Святий Престол ніколи перед ніким не замикає двері. І якщо протягом останнього десятиріччя був у світі лідер, який «постійно засуджував антисемітизм, без “якщо” та “але”», то це був саме Папа Франциск, який наголошував, що «християнин не може бути антисемітом». На його думку, Папа Лев XIV розвиватиме й надалі ці стосунки.

Міжнародне визнання миротворчої ролі

Ділячись думками про те, яке значення мали зустрічі лідерів різних країн, які відбулися в контексті похорону Папи Франциска та початку понтифікату Папи Лева XIV, Державний Секретар сказав, що йому це виглядає як знак «міжнародного визнання зусиль Святого Престолу на підтримку миру». Зусиль, які також були підтверджені першими словами Папи Лева XIV. «Мені здається, що міжнародна спільнота сприйняла це з цікавістю, і діалоги, що відбулися в наступні дні, були зосереджені саме на необхідності покласти край конфліктам, визнаючи за Святим Престолом вірогідну роль у їх вирішенні», – підсумував кардинал Пʼєтро Паролін.