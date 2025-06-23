«Щасливі священники»: Папа зустріне відповідальних за душпастирство покликань

З нагоди Ювілею семінаристів і священників Дикастерія у справах духовенства організовує зустріч, присвячену роздумам і обміну думками на тему, почерпнуту з Євангелії від Івана «Я називаю вас друзями». Захід, за участю Папи Лева XIV, спрямований на всіх, хто займається душпастирською діяльністю у сфері покликань і формуванням у семінаріях. Реєстрація на сайті дикастерії до вичерпання місць.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

З нагоди Ювілею семінаристів і священників Дикастерія у справах духовенства організовує 26 червня 2025 р. важливу зустріч, присвячену роздумам і обмінові думками, під назвою «Щасливі священники – Я називаю вас друзями» (Ів 15,15). Ця міжнародна зустріч, в якій братиме участь Папа Лев XIV, призначена для тих, хто займається душпастирською діяльністю у сфері покликань і формуванням у семінаріях. Захід відбудеться в концертному залі «Auditorium Conciliazione» поблизу Ватикану. Назва зустрічі, запозичена з Євангелії від Івана, має на меті нагадати про суть священничого покликання як дружби з Христом-Добрим Пастирем і радісного служіння Божому люду, у відкритті та здійсненні покликання, яке є насамперед покликанням до щастя.

Молитва, обмін думками, свідчення

Зустріч розпочнеться молитвою та привітанням кардинала Лазара Ю Хун Сіка, Префекта Дикастерії у справах духовенства, який відкриє роботу, підкресливши значення цього простору в Ювілейному році надії. Далі відбудеться перша сесія, присвячена п'яти значущим досвідам душпастирства покликань, які дадуть загальний огляд передових практик, що застосовуються на різних континентах. Серцем зустрічі «Щасливі священники» буде виступ Папи Лева XIV. Далі – час слухання і роздумів про сенс священничого покликання сьогодні, про його красу і покликання до святості та сопричастя в повсякденному служінні. Передбачається простір для діалогу, з питаннями, свідченнями та обміном досвідом. Врешті відбудеться друга частина зустрічі, присвячена п'яти прикладам передової практики в початковому формуванні семінаристів.

Чування в базиліці Святого Петра

Цей захід задуманий не тільки як навчальний та інформаційний, але й як братня нагода для зустрічі священників, форматорів, богопосвячених осіб та мирян, які займаються початковим формуванням та душпастирською діяльністю у сфері покликань. Завершення роботи заплановано завершити таким чином, щоб учасники могли приєднатися до молитовного чування за покликання, яке о 19:00 розпочнеться в базиліці Святого Петра.

Участь є безкоштовною, але необхідно зареєструватися на офіційному сайті Дикастерії у справах духовенства www.clerus.va, до вичерпання місць.