Лев XIV зустрівся з Папською Комісією захисту неповнолітніх

У пресрелізі, який поширила комісія, зазначається, що вона підтверджує своє зобов'язання вислуховувати, супроводжувати потерпілих і підтримувати кожну церковну громаду в її зусиллях щодо захисту.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 5 червня 2025 р., у Ватикані відбулася зустріч Папи Лева XIV з членами Папської Комісії захисту неповнолітніх. Годинна зустріч відбувалася у формі розмови, під час якої була нагода поновити непохитні зусилля Церкви, спрямовані на захист дітей та уразливих дорослих.

Буди довіреним радником Папи

У повідомленні для преси, яке комісія поширила за підсумками зустрічі, зазначається, що під час аудієнції було наголошено на дбанні про єдність і колегіальність в лоні органу, підкреслюючи важливість збереження його незалежності та ролі довіреного радника Святішого Отця. «Ми також висловлюємо вдячність дикастеріям Римської курії за їхню дедалі тіснішу співпрацю і закликаємо й надалі співпрацювати в цьому життєво важливому служінні. Ми сподіваємося представити Святішому Отцю остаточний варіант Загальних керівних принципів до кінця року. Тим часом ми підтверджуємо наше зобов'язання вислуховувати, супроводжувати потерпілих та підтримувати кожну церковну громаду в її зусиллях захищати весь Божий люд зі співчуттям», – читаємо в комюніке.

Основні напрямки діяльності

У пресрелізі представлено основні моменти праці комісії. Зокрема, протягом останніх двох років триває розробка універсальних напрямних щодо захисту. Було приготовано пілотний проект, який проходить випробування в різних контекстах.

Ще одним напрямком діяльності є ініціатива «Memorare», яка допомагає місцевим Церквам з незначними ресурсами розвивати системи захисту та реагування та повідомлення про зловживання. Основними формами є створення відповідної інфраструктури, запобігання через вишкіл, глобальна співпраця та стратегічна комунікація.

Щорічний звіт 2024: надолуження як колона справедливості й навернення

Під час аудієнції комісія також повідомила Святішому Отцеві про приготування щорічного рапорту, що є ініціативою Папи Франциска, вперше висловленою 2022 року. Його завданням є оцінка здатності запобігання в місцевих Церквах, пропонуючи практичні рекомендації, що ґрунтуються на регіональних особливостях. Цьогорічний звіт містить цілеспрямоване дослідження справедливості навернення крізь призму відшкодування. Він включає всебічне душпастирсько-богословське дослідження та збір даних про сучасні практики відшкодування у вселенській Церкві.

Цьогорічний звіт містить оцінки та зауваження щодо 22 країн та 2 чернечих згромаджень (розділ 1), виявляє регіональні тенденції та виклики (розділ 2) та включає інституційний аналіз Дикастерії у справах євангелізації (розділ 3). А 4-й розділ представляє початкову методологію Комісії з перегляду мирянських рухів, випробувану у співпраці з Дикастерією у справах мирян, сім'ї та життя, з першими результатами перегляду Руху Фоколярів.