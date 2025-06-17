Доступні для придбання офіційні пам’ятні медалі Sede Vacante 2025

Пам’ятка про особливий період в житті Апостольської Столиці, який припадав протягом кількох тижнів цієї весни, виконана у трьох різних номіналах.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В офісі Адміністрації Майна Апостольської Столиці та при Папській базиліці Santa Maria Maggiore можна придбати офіційну пам’ятну медаль періоду вакантності папського престолу Sede Vacante 2025.

Опис медалі

На аверсі медалі зображено два ключі, що символізують владу Христа, яка передається Петру та його наступникам. Ключі спрямовані вгору: правий ключ символізує духовну владу, що простягається до неба, а лівий – духовну владу над вірними. Парасолька, стародавній папський символ, вказує на період Sede Vacante. На гурті, тобто, бічній стороні, – напис: «E CIVITATE VATICANA» й номер медалі. На реверсі відтворено герб кардинала Кевіна Джозефа Фаррелла, який, як камерленг Святої Римської Церкви, виконує особливі обов'язки під час вакантності Папського престолу. Навколо нього напис «COËMGENUS • IOSEPHUS • CARD • FARRELL • S • R • E • CAMERARIUS».

Тираж

Кожну медаль супроводжує пронумерований сертифікат із печатками Державного Секретаріату та майстерні, яка виготовила наклад «AVS Manifattura Metalli». Всього виготовлено: 15 наборів з трьох металів, 15 золотих, 1200 срібних та 2000 бронзових медалей.