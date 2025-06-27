«Петрів гріш»: підтримаймо перші кроки Папи Лева XIV

Наступної неділі всі католики запрошені підтримати місію Наступника святого Петра в його служінні євангелізації та ділах милосердя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В день, коли Церква вшановує пам’ять святих Апостолів Петра і Павла, католики всього світу проводять збірку, яка є особливим знаком єдності з Наступником святого Петра. Мова йде про збірку «Петрів гріш», надходження з якої призначені на підтримку місії Святішого Отця та на його діла милосердя. Цього року 29 червня припадає у неділю.

Бути рукою, яка допомагає руці Папи творити добро. Підтримувати його в поширенні християнського послання, сприяти його ділам милосердя щодо тих, хто живе в негідних умовах, допомагати йому в підтримці миру. В цьому полягає сенс «Петрового гроша», багатовікової практики солідарності на підтримку служіння Єпископа Риму, яка має свої корені в самому Святому Письмі. Отже, це конкретний спосіб підтримати Лева XIV у його місії на служінні Вселенської Церкви.

Окрім традиційних збірок, які 29 червня проводяться у храмах, свою пожертву можна скласти, завітавши на офіційний сайт ініціативи ObolodiSanPietro.va, скориставшись безпечними цифровими каналами.

Як і щороку, кожна пожертва – велика чи мала – підтримає Святішого Отця у його служінні та благодійній діяльності у відповідь на надзвичайні ситуації та потреби у всьому світі. Як зазначалося у звітах за попередні роки, частина зібраних коштів використана на фінансування проектів солідарності в Україні.