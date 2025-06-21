Монсеньйор Хосе Салас Кастаньєда – організатор Апостольських подорожей

Дотеперішній координатор подорожей кардинал Коовакад, який тепер очолює Дикастерію з міжрелігійного діалогу, передає естафету мексиканському священнику, що працює у Відділі загальних справ Державного Секретаріату.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Папа Лев XIV доручив монсеньйору Хосе Науму Хайро Саласу Кастаньєді, службовцю Відділу загальних справ Державного Секретаріату, обов'язки Координатора Апостольських подорожей. Про це в суботу, 21 червня 2025 р., після проказування опівдні молитви «Ангел Господній», співпробітникам Державного Секретаріату оголосив архиєпископ Едґар Пенья Парра, Заступник Державного Секретаря із загальних справ. Мексиканський священник замінить кардинала Джорджа Коовакада, який займався організацією подорожей Папи Франциска від 2021 року, у грудні минулого року був введений до Колегії кардиналів, а від 21 січня 2025 р. призначений префектом Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу.

Біографічна довідка

Монсеньйор Хосе Наум Хайро Салас Кастаньєда народився 11 липня 1978 року в Санта-Кларі, штат Дуранґо (Мексика). Він був висвячений на священника 4 грудня 2008 р. в архидієцезії Дуранґо. Захистивши докторат з канонічного права в Папському Латеранському Університеті в Римі, 1 липня 2013 року поступив на дипломатичну службу Святого Престолу. Працював у папських представництвах у Бурунді (2013-2016), Іраку (2016-2019) та Угорщині (2019-2023), беручи участь в організації двох Апостольських подорожей Папи Франциска: у вересні 2021 року з нагоди 52-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу в Будапешті, та у квітні 2023 року з нагоди відвідин Угорщини. Від 1 липня 2023 року він працює у Відділі загальних справ Державного Секретаріату, де також обіймав посаду керівника Центрального статистичного бюро Церкви, відповідаючи за приготування «Папського щорічника» та його прийдешню цифровізацію.