Папа призначив нового очільника Управління охорони здоров’я та гігієни Ватикану

Департамент очолить дотеперішній віцедиректор Луїджі Карбоне, який представляв ватиканських лікарів у медичній команді, яка лікувала Папу Франциска під час цьогорічної госпіталізації.

Vatican News

Папа Лев XIV призначив Луїджі Карбоне директором Управління охорони здоров'я та гігієни Губернаторства Держави-Міста Ватикану, органу, який відповідає за охорону здоров'я у Ватикані. Дотеперішній заступник директора цього управління, доктор Карбоне був лікарем Папи Франциска і супроводжував його під час його госпіталізації. Він обійме цю посаду від 1 серпня, замінивши професора Андреа Арканджелі, директора від 1 серпня 2020 року, якому цього місяця виповнюється 70 років.