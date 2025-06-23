Кардинал Паролін: нам не бракує засобів для будування «нового світу»

З нагоди Ювілею управлінців та адміністраторів в суботу в Римі відбулася зустріч, присвячена обговоренню нерівності між споживанням ресурсів Землі та кліматичними збитками, які особливо вражають бідні країни. Під час неї виступив Державний Секретар Святого Престолу, наголосивши на необхідності змінити міжнародну фінансову архітектуру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«На жаль, ми мусимо констатувати, що сьогоднішній тривожний історичний контекст вирізняється надмірним розбратом, надмірними ранами, спричиненими ненавистю, насильством, упередженнями, страхом перед іншим, економічною парадигмою, яка експлуатує ресурси Землі та маргіналізує найбідніших», – сказав кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, цитуючи проповідь Папи Лева XIV, на початку свого виступу під час зустрічі на тему «Екологічний борг». Ініціатива відбулася ввечері, в суботу, 21 червня 2025 р., в залі Юлія Цезаря в Капітолійському палаці, що є осідком міської управи Риму. Вона була приурочена до Ювілею управлінців та адміністраторів, що відбувався в 21-22 червня в рамках Святого Року, та була зосереджена на обговоренні нерівності між споживанням ресурсів Землі та кліматичними збитками, які особливо вражають бідні країни

Новий погляд для нового світу

Промовляючи перед представниками іноземних урядів та представників місцевого самоврядування, кардинал Паролін наголосив на тому, що сьогодні, як ніколи раніше, спостерігається «сильна нездатність слухати один одного, бачити великі можливості, які відкриваються перед нами завдяки простому акту співпраці, взаємодії в дусі взаємної поваги та відповідального усвідомлення того, що все взаємопов'язане». Отже, дедалі нагальнішою стає потреба «будувати новий світ, в якому панує мир», що є «складною, але водночас стимулюючою метою», для досягнення якої, «безсумнівно, не бракує засобів». «Нам потрібно “нове бачення” щодо “нового світу”, здатне уважно розпізнавати виклики та “знаки часу”, які можуть сприяти миру, стимулюючи соціальний діалог і відкриваючи в них ту надію, до якої закликає нас Spes non confundit», – зазначив очільник ватиканської дипломатії, цитуючи буллу проголошення Святого Року.

Змінити перспективу

Посилаючись на питання екологічного боргу, Державний Секретар Святого Престолу підкреслив, що він являє собою «несправедливу диспропорцію між екологічною шкодою, заподіяною багатими країнами, головним чином північної півкулі, та стражданнями, яких зазнають бідніші країни південної півкулі». «Зусилля з метою зменшення впливу на довкілля є також способом вирішення фінансового боргу. Необхідно змінити міжнародну фінансову архітектуру. Не тільки шляхом включення положень, що враховують кліматичні зміни в боргах, але й шляхом суттєвого переформатування фінансової системи», – зауважив кардинал Паролін.