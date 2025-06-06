Кардинал ОʼМеллі: ставити на перше місце постраждалих від насилля

В інтерв’ю ватиканським медіа один із засновників Папської комісії захисту неповнолітніх поділився особливостями праці Комісії та необхідністю підвищувати обізнаність в Церкві, щоб запобігати майбутнім зловживанням.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Christopher Wells – Ватикан

«Церква за самою своєю місією повинна бути вираженням Божої любові і милосердя, а тому турбота про дітей і молодь та їхній захист повинні бути центральним елементом нашої місії», – зазначив у інтерв’ю для ватиканських медіа кардинал Шон Патрік ОʼМеллі, O.F.M. Cap., вислужений Архиєпископ Бостона та один із засновників Папської Комісії захисту неповнолітніх. Він розповів про пріоритети та прогрес у зусиллях Церкви щодо турботи за безпеку дітей.

Діяльність на користь захисту

Ділячись особливостями Комісії, яка була створена за розпорядженням Папи Франциска у 2014 році, кардинал ОʼМеллі зазначив, що вона охоплює три групи людей: тих, які мають чималий досвід у сфері захисту дітей, хто пережив насильство й батьків постраждалих. «Це було дуже цінним для підтримки нашої реальної роботи і контакту зі спільнотою постраждалих, а також для того, щоб зрозуміти їхній досвід того, як Церква реагувала і вирішувала проблеми зловживань з боку духовенства», – зауважив він.

Крім того, співрозмовник пригадав зусилля Комісії у просвітницькій діяльності серед представників Церкви, вказав на розроблені інструкції, процедури та проведення аналізу в Церкві, щоб сприяти захисту дітей й неповнолітніх. «В останні два роки ми приділяли особливу увагу Церкві на Глобальному Півдні, де питання захисту тільки зараз починає обговорюватися, і де чимало Церков мають обмежені ресурси, – поділився кардинал ОʼМеллі. – Тому Комісія створила фонд. Ми отримали допомогу від кількох католицьких єпископських конференцій та фондів для фінансування центрів Memorare, щоб у цих країнах навчати людей, допомагати їм впроваджувати політику захисту, як приймати скарги та піклуватися про постраждалих, їхні сім’ї та спільноти».

Важливість співпраці

Особливу увагу кардинал, який стоїть біля витоків Папської Комісії захисту неповнолітніх, присвятив важливості зустрічей з представниками Єпископських Конференцій різних країн під час їхніх візитів ad Limina до Риму. Це стало можливим і завдяки тому, що комісія стала частиною Дикастерії віровчення і тепер може мати більше діалогу з різними Дикастеріями Римської курії. Ділячись враженнями від зустрічі з єпископами, він зауважив як позитивні моменти, так і ті, які потребують покращення. «Було дуже відрадно бачити зацікавленість і бажання єпископів дізнатися більше й отримати допомогу в цій сфері, – сказав ієрарх. – На жаль, дуже часто єпископи були занадто ізольованими, намагаючись самостійно приймати особливо складні й напрямні рішення. Це може призвести до багатьох помилок, а іноді й до бездіяльності. І тому, на мою думку, дуже важливим внеском комісії було намагання зміцнити єпископські конференції та сприяти більшій участі мирян у захисті в дієцезіях по всьому світу».

Відповідаючи на запитання про пріоритети в Церкві щодо запобігання насильству, вислужений Бостонський архиєпископ наголосив, що вони безпосередньо пов’язані з тим, щоб ставити на перше місце постраждалих від насильства та їхні родини. У цьому контексті важливим елементом стає прозорість, яка полягає в тому, щоб бути відповідальними, співпрацювати між собою і з цивільною владою, не приховуючи злочини, «щоб люди розуміли, що Церква за самою своєю місією повинна бути вираженням Божої любові і милосердя». Задля цього, за словами кардинала ОʼМеллі, дуже важливими були заяви Пап, починаючи від Івана Павла ІІ, а також роль засобів комунікації в інформуванні, що «допомогло підвищити обізнаність серед католиків і людей по всьому світу».