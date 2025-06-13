Апостольська елемозінерія не зупиняє гуманітарну підтримку України

У гуманітарному вантажі, який цими днями вирушив з Риму та прибув до Харкова, не забракло внеску ватиканської Дикастерії служіння милосердя. Кардинал Краєвський: милосердна любов не знає спочинку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Benedetta Capelli – Ватикан

Цими днями від собору Святої Софії в Римі в Україну вирушила 133 вантажівка з гуманітарною допомогою, яка була доставлена до Харкова. Також і цього разу до наповнення вантажу долучилася Апостольська елемозінерія – дикастерія Римської курії, що займається питаннями благодійності від імені Святішого Отця.

«Також і під час періоду Sede Vacante Апостольська Елемозінерія не припиняла свою місію: нести милосердну любов Папи туди, де це потрібно», – сказав кардинал Конрад Краєвський, Апостольський елемозинарій, коментуючи прибуття до Харкова, міста, яке останніми тижнями особливо постраждало від численних російських бомбардувань, вантажівки з гуманітарною допомогою. «Милосердя ніколи не зупиняється», – ствердив Префект Дикастерії служіння милосердя, надсилаючи до редакції Радіо Ватикану – Vatican News фото прибуття вантажівки до греко-католицького катедрального собору святого Миколая. Це, за його словами, підтверджує, що «мученицька Україна», як її назвав, наслідуючи приклад Папи Франциска, також і Папа Лев XIV, завжди перебуває в серці Римських Єпископів.

«Ми поклали у вантажівку також стільці та столи, які забрали з готелю, який проводив їх заміну», – розповів кардинал Краєвський. До вантажу, серед іншого, увійшли матраци, продукти харчування та багато речей для дітей. «Вони потребують усього, – наголосив Апостольський елемозинарій, – особливо зараз».