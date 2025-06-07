Ґаллаґер: важливість співпраці для творення більш гармонійного суспільства

Виступаючи на конференції на Кубі з нагоди відзначення 90-річчя встановлення дипломатичних стосунків між Кубою та Святим Престолом, Секретар в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями наголосив на важливості спільної праці для досягнення миру та справедливості у світі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 5 червня 2025 р., архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар Святого Престолу в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, взяв участь у конференції, присвяченій 90-річчю встановленню повноцінних дипломатичних відносин між Кубою та Святим Престолом. Подія відбулася в рамках триденного візиту на Кубу, під час якої він зустрічався з урядовцями, духовенством та вірними Куби. Промовець окреслив дипломатію Святого Престолу як дипломатію надії, «яка не впадає в песимістичну інтерпретацію навколишньої дійсності, а запрошує нас побачити в цих ситуаціях виклики, які можна подолати, якщо кожен з нас зробить свій внесок у їх подолання».

Плекати суспільну солідарність

Архиєпископ Ґаллаґер зазначив, що вся діяльність Святого Престолу, яка заснована на силі християнського послання, знаходить також значний відголос у суспільстві, який можна трактувати як «запрошення до праці на користь людської гідності». «Людина є naturaliters socialis (по своїй природі соціальною), є істотою в потребі, в тому сенсі, що на всіх рівнях, економічному, політичному, соціальному і трансцендентному, вона не в змозі знайти в собі всі елементи для свого розвитку, а це вимагає постійної співпраці для того, щоб жити. Ці потреби схиляють людину до суспільства й держави», – зауважив він. За його словами, вияви соціальної любові повинні бути альтернативою егоїзму, експлуатації і насильству. «Соціальна любов має бути світлом у світі, яке постійно перебуває під загрозою затьмарення через загрози війн, економічної та соціальної експлуатації та порушення прав людини, вона повинна вести до активної солідарності з усіма, хто бажає просувати справедливість та мир у світі», – сказав Секретар в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями.

Очільник ватиканської дипломатії окреслив кілька елементів, які стосуються дипломатії для просування миру. Йдеться про правду, примирення, діалог, справедливість, солідарність та пошук тих шляхів, які дозволять досягнути беззбройного і обеззброюючого миру, про який говорив Папа Лев XIV під час свого першого звернення до світу. Крім того, дипломат зазначив, що необхідною основою для співіснування й досягнення миру є захист людського життя та прав людини, починаючи із захисту сім’ї, яка заснована на стабільному союзі між чоловіком і жінкою, та репрезентує те маленьке суспільство, яке передує будь-якому громадянському суспільству.

Забезпечити релігійну свободу

У своєму виступі архиєпископ Ґаллаґер пригадав слова Папи Лева XIV про те, що ватиканська дипломатія виражає католицький вимір Церкви, де Святий Престол керується душпастирською нагальністю, яка спонукає його посилювати свою євангельську місію на служінні людству.

За словами дипломата, відповідь на трансцендентний вимір людства полягає «в повазі та просуванні його фундаментального права на свободу думки, совісті та релігії», де релігійна свобода відіграє фундаментальну роль у просуванні спільного блага. «Визнаючи духовність людей і поважаючи їхню релігійну свободу, а також надаючи можливість кожній людині сповідувати власні релігійні переконання, кожен з нас може виконати свій обов’язок сприяти благополуччю всіх людей і наших соціальних груп. Це, зрештою, сприяє створенню більш гармонійного та процвітаючого суспільства», – пояснив Секретар в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. На завершення він процитував слова о. Фелікса Варелу (1788-1853), відомого кубинського священника та філософа, який сказав, що існує лише одне нещастя – віддалитися від Бога.