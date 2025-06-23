Благодійники Східних Католицьких Церков проведуть пленарну зустріч

Дикастерія для Східних Церков інформує про те, що у Римі цього тижня відбуватиметься чергова пленарна зустріч Ради організацій, що допомагають Східним Церквам (ROACO).

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Ситуація у Святій Землі та у Вірменії, в Сирії та Ефіопії, а також дипломатичні зусилля Святого Престолу в регіонах присутності Східних Католицьких Церков, зокрема щодо захисту релігійної свободи. Такими будуть теми, що розглядатимуться під час 98-ї пленарної зустрічі Ради організацій, що допомагають Східним Церквам (ROACO). Про це інформує Дикастерія для Східних Церков. Наради відбуватимуться від 24 до 26 червня 2025 року в конгресзалі Дикастерії сприяння єдності між християнами. На ранок 26 червня заплановано зустріч зі Святішим Отцем.

У повідомленні для преси зазначається, що пополудні, 23 червня, відбудеться засідання керівного комітету. Наступного дня кардинал-префект Клаудіо Ґуджеротті, який також є головою ROACO, відслужить Святу Месу в намірі жертводавців, ввіряючи також заступництву Пресвятої Богородиці країни, що страждають від війн.

Перше засідання буде присвячене ситуації в Святій Землі, з особливою увагою до Гази. Ситуацію представлять, зокрема, латинський Єрусалимський патріарх Пʼєрбаттіста Піццабалла, папський представник в регіоні та настоятель місцевих францисканців. Відбудеться також представлення звіту про збірку для Святої Землі 2024 року. Пополудні розмова зосередиться на ситуації у Вірменії.

Вранці, 25 червня, учасники засідань проаналізують ситуацію в Сирії, яку представлять єпископи латинського та маронітського обрядів з Алеппо. Це засідання завершиться доповіддю архиєпископа Пола Річарда Ґаллаґера, Секретаря Святого Престолу в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, який надасть огляд дипломатичної діяльності Святого Престолу на різних фронтах, з особливим акцентом на ситуаціях, що стосуються східних християн, особливо в регіонах, які найбільше постраждали від війн та обмежень у сфері релігійної свободи. Врешті, завдяки внескові єпископа-помічника Аддис-Абеби, частина праці буде зосереджена на ситуації в Ефіопії. Цю пленарну сесію підсумує засідання керівного комітету, що також буде присвячене плануванню подальших зустрічей.