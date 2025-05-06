Кардинали звернулися із закликом щодо пошуків миру в Україні і інших країнах

Готуючись до обрання нового Папи, кардинали закликають всіх вірних також посилити молитву про справедливий і тривалий мир у світі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми, кардинали Святої Римської Церкви, що зібралися на загальну конгрегацію перед початком Конклаву, з жалем констатуючи, що не було досягнуто жодного прогресу в просуванні мирних процесів в Україні, на Близькому Сході та в багатьох інших частинах світу, а навпаки, посилилися обстріли, особливо проти цивільного населення, звертаємося із щирим закликом до всіх залучених сторін якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати переговори без попередніх умов і подальших зволікань про мир, якого так довго прагне населення, якого це торкнулося, та весь світ», – такий заклик був поширений після завершення 12 загального зібрання Колегії кардиналів, яке у вівторок, 6 травня 2025 р., відбулося в залі синодальних засідань у Ватикані.

«Закликаємо всіх вірних посилити благальну молитву до Господа за справедливий і тривалий мир», – йдеться у повідомленні Святого Престолу, яке поширила Ватиканська пресслужба.