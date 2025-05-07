Дикастерія у справах євангелізації поширила повідомлення про те, як відбуватиметься Ювілей оркестрів та колективів народної творчості, присвячений військовим, інституційним, аматорським, народним, місцевим, спортивним, шкільним та студентським оркестрам, а також усім категоріям колективів народної творчості з усього світу.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

Дикастерія у справах євангелізації поширила 7 травня 2025 р. комюніке, присвячене запланованому на 10-11 травня 2025 року Ювілеєві оркестрів та колективів народної творчості, на який до Риму з нагоди Святого Року повинні з’їхатися понад десять тисяч прочан з 90 країн світу. Як зазначається у повідомленні, ювілей присвячений військовим, інституційним, аматорським, народним, місцевим, спортивним, шкільним та студентським оркестрам, а також усім категоріям колективів народної творчості з усього світу.

Дикастерія інформує, що у заходах візьмуть участь понад 13 тисяч учасників, переважно з Італії, але будуть також численні колективи зі Сполучених Штатів, Мальти, Польщі, Іспанії, Франції, Німеччини, Великобританії, Бразилії, Мексики, Австралії та Аргентини. У суботу 10 травня, з 8.00 до 18.00 відбудеться організоване паломництво учасників Ювілею оркестрів та колективів народної творчості через Святі Двері базиліки Святого Петра, а з 16:00 до 19:00, на 31 площі в центрі Риму можна буде взяти участь у великому безкоштовному музичному заході, на якому виступатимуть понад 100 гуртів та колективів з усього світу. Ознайомитися зі списком виступів із зазначенням місця, часу початку та гуртів можна на офіційному сайті ювілею та в додатку Iubilaeum25.

В неділю 11 травня, о 10:00 на площі Кавур, розташованій недалеко від Ватикану, буде відслужена Свята Меса, яку очолить архиєпископ Ріно Фізікелла, відповідальний за організацію Ювілею 2025 року. По завершенні богослужіння, як зазначено в комюніке, паломники вирушать процесією до площі Святого Петра, з власними музичними інструментами та в характерному одязі. По дорозі колективи-учасники виконуватимуть довільно вибрані музичні твори.