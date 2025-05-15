Святий Рік 2025: Ювілей церковних братств

Одному з виявів народної побожності присвячена наступна велика подія Святого Року – Ювілей церковних братств, який збере в Римі приблизно 100 тисяч вірних.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від п'ятниці 16 до неділі 18 травня 2025 року відбуватиметься чергова велика подія в рамках Ювілею 2025. Цього разу вона присвячена церковним братствам і приведе до Риму близько 100 тисяч вірних. Учасники прибудуть зі 100 країн з усіх континентів.

У п'ятницю, 16 травня, від 8:00 до 17:00 відбуватиметься паломництво братств через Святі Двері Папських базилік, а о 17:00 римські братства привітають групи з усього світу вітальною зустріччю, організованою у співпраці з Римською дієцезією, в базиліці святого Івана на Латерані. Захід включатиме моменти молитви в супроводі дієцезіального хору, свідчення та привітання від делегацій європейських братств, які прибули до Риму.

Наступного дня, в суботу 17 травня, починаючи з 14:00, відбудеться історична подія для міста Риму і для братств, що має велике духовне значення: Велика процесія вулицями центру міста, що представляє всі реалії народного вираження віри, вкорінені в Італії, Європі і в усьому світі. Зокрема, вперше в Римі з'являться дві найбільш шановані статуї знаменитих процесійних ходів Страсного Тижня в Андалузії: «Сантісімо Крісто де ла Еспірасьйон», більш відома як «Ель Крісто дель Качорро» з Севільї, шедевр андалузького бароко, датований 1682 роком, висотою майже 2 метри, яку несуть у процесії 42 носії, та «Діва Надії» з Малаги, унікальна статуя, розміщена на величній основі, яку несуть 270 осіб. Ці дві вражаючі статуї можна від вівторка 13 травня оглянути в базиліці Святого Петра.

Велика процесія, яка привернула інтерес і увагу засобів інформації з усієї Європи, і в якій зможуть взяти участь віруючі та туристи, буде розділена на дві процесії за двома маршрутами, які символічно «зустрінуться» біля історичної памʼятки Circus Maximus. У «головній» процесії візьмуть участь вісім братств, які нестимуть свої знамениті артефакти.

На завершення Ювілею члени братств візьмуть участь у Святій Месі з нагоди початку Петрового служіння Єпископа Риму, Папи Лева XIV, яка відбудеться на площі Святого Петра в неділю, 18 травня. Вони прибудуть на богослужіння в своєму традиційному одязі.