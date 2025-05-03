Встановлення печі для спалювання бюлетенів в Сикстинській каплиці

Сикстинська каплиця готується до Конклаву, який розпочнеться в середу, 7 травня.

На фото- і відеоматеріалах, які поширили Vatican Media, задокументовано встановлення печі та димаря, яке відбулося вранці, 2 травня 2025 року. Саме з цього димаря найближчими днями світ чекатиме довгоочікуваного сигналу: білого диму, знаку обрання наступника Папи Франциска. Димар, з'єднаний з двома печами всередині каплиці, є точкою, з якої виходить дим: чорний, коли ще не досягнуто двох третин кваліфікованої більшості, і білий, коли вибори відбулися.

Голосування відбуватиметься чотири рази на день, два вранці і два вдень. Після другого та четвертого голосування бюлетені спалюватимуться, тож появу диму слід очікувати двічі на день, хіба що відбудеться вибір раніше. Після 33-го або 34-го голосування відбудеться прямий і обов'язковий другий тур між двома кардиналами, які набрали найбільшу кількість голосів в останньому голосуванні. Однак навіть у цьому випадку завжди буде необхідна більшість у дві третини голосів. Два кардинали, що залишилися, не зможуть брати активної участі в голосуванні. Якщо за кандидата проголосувало дві третини виборців, вибори Папи вважаються канонічно дійсними.