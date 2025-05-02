Готуючись до конклаву, кардинали обговорюють виклики перед Церквою

У Ватикані відбулося восьме загальне зібрання кардиналів. Готуючись до обрання Наступника святого Петра, вони роздумують над євангелізацією, про важливість свідчення та загрози антисвідчення, яким є зловживання та фінансові скандали, та про тяглість між останніми понтифікатами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У п’ятницю, 2 травня 2025 р., у залі синодальних засідань у Ватикані відбулася восьма загальна конгрегація Колегії кардиналів. Вона розпочалася о 9 ранку молитвою за участі трохи більше 180 кардиналів, понад 120 з яких є виборцями. Про це повідомив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні під час брифінгу у Ватиканському пресцентрі.

Як зазначив речник Апостольської Столиці, деякі з кардиналів, які прибули нещодавно, були приведені до приписаної присяги, яка була складена під час перерви. Під час зібрання, яке завершилося о 12.30, виступили 25 кардиналів. Серед тем, що обговорювалися, Бруні відзначив наступні: євангелізація як центр понтифікату Папи Франциска, Церква як євангелізаційна спільнота, питання про те, як зробити ефективнішим передавання Євангелія, особливо для молоді, на всіх рівнях, від парафій до Курії. Інші теми: страждання і свідчення Церков Сходу, обов'язок свідчення і єдності, ризик контрсвідчення, зі згадкою про зловживання і фінансові скандали, як про «відкриті рани». А також: центральність літургії, важливість Кодексу канонічного права, зв'язок між синодальністю і колегіальністю, синодальністю і місією, синодальністю і секуляризмом, натяк на герменевтику спадкоємності між папами Іваном Павлом II, Бенедиктом XVI і Франциском, а також посилання на роль Євхаристії, в тому числі і в місіонерському ключі. Наступну засідання відбудеться в суботу.

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Відповіді на запитання журналістів

Не було жодного інциденту, пов'язаного зі здоров'ям кардинала Пароліна. На цьому наголосив Маттео Бруні, відповідаючи на запитання журналістів і спростовуючи неправдиву інформацію, яка поширилися останніми днями. Він також повідомив, що в Сикстинській каплиці вже встановили печі, в яких спалюватимуть бюлетені під час конклаву, а сьогодні вранці на даху встановили димар, з якого дим сповіщатиме на увесь світ про результативність голосування. У наступні кілька днів робітники продовжать облаштовувати приміщення, встановлення аудіосистеми, тощо. Якщо під час загальних зібрань забезпечується синхронний переклад, то під час конклаву цього не передбачається. Церемонія відбуватиметься латинською мовою, як і присяга кардиналів, яку вони складуть після процесійного входу. Далі виголосить другу з приписаних проповідей кардинал Раньєро Канталамесса, після чого відбудеться перше голосування.

Апартаменти кардиналів у «Домі святої Марти» будуть розподілені жеребкуванням. Два кардинали повідомили про свою відсутність на конклаві за станом здоров'я: Антоніо Каньїсарес Льовера та Джон Нджуе. Таким чином, кардиналів-виборців наразі налічується 133, четверо з яких ще не прибули до Риму. Однак немає підтвердження щодо присутності в Сикстинській каплиці кардинала Вінко Пульїча, вислуженого Архиєпископа Сараєво, який дав зрозуміти, що якщо йому нададуть необхідний супровід, він зможе бути присутнім на голосуванні. Попередньо йшлося про те, що він залишатиметься в «Домі святої Марти» і голосуватиме звідти. Кардинал повідомив, що прибуде до Риму 3 травня.