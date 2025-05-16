Кардинал Таґле: Папа Лев XIV – людина молитви і обдарувань

У інтерв’ю для ватиканських медіа, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації поділився роздумами про новообраного Святішого Отця, який відзначається скромністю і доброю підготовкою.

о. Яків Шумило / Alessandro Gisotti – Ватикан

Під час Конклаву вони сиділи поруч в Сикстинській каплиці. Після завершення конклаву кардинал Луїс Антоніо Таґле і тепер вже Папа Лев XIV знову зустрілися. Американсько-перуанський кардинал, який став Папою, і філіппінський кардинал знають один одного вже багато років, а останні два роки вони тісно співпрацювали, провадячи Дикастерії у справах євангелізації та єпископів. У інтерв’ю для «Vatican News» кардинал Таґле, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, розповів, зокрема, про особливості цьогорічного конклаву.

Новообраний Папа – це людина слухання та молитви

Кардинал Таґле зазначив, що з новобраним Папою він вперше зустрівся, коли той був ще Генеральним настоятелем Ордену Святого Августина, продовжуючи підтримувати взаємини під час їхнього урядування в Римській курії. «Він обдарований глибоким і терплячим умінням слухати. Перш ніж прийняти рішення, він ретельно вивчає і обмірковує його. Свої почуття та уподобання висловлює без бажання нав’язуватися. Він інтелектуально і культурно підготовлений, але не виставляє це напоказ. У стосунки він привносить спокійну теплоту, очищену молитвою та місіонерським досвідом», – поділився Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації про новообраного Папу.

Одне із запитань стосувалось співвідношення Лева XIV та його попередника у контексті їхньої приналежності до двох важливих чернечих інституцій, які репрезентують харизму святого Августина і святого Ігнатія Лойоли. За словами кардинала Таґле, обидва святі мали багато спільного, адже пройшли шлях мирянського життя, відчуваючи внутрішній неспокій, який штовхав їх на пошуки, відтак знайшовши в Ісусі те, чого прагнули їхні серця. «Августиніянська та ігнатіянська “школи” виникають зі спільної основи – Божої благодаті та милосердя, які звільняють серце для любові, служіння та місії. Тож зберігаючи свій августиніянський дух, Папа Лев XIV перегукуватиметься з ігнатіянським духом Папи Франциска», – припустив співрозмовник.

Відповідаючи на запитання про те, як в Азії сприймають нового Папу, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації зазначив, що його людська, культурна, чернеча та місіонерська формація може надати папському служінню унікального обличчя. «Багатоконтинентальний і полікультурний досвід Папи Лева XIV, безумовно, допоможе йому в служінні і принесе користь Церкві. Люди в Азії люблять Папу саме як Папу, незалежно від того, з якої країни він походить. Його люблять не лише католики, але й інші християни та послідовники нехристиянських релігій», – сказав кардинал Таґле.

Конклав – час молитви

Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації також порівняв два останні конклави, у яких брав участь. За його словами, кожен з них був унікальним, однак те, що їх об’єднує, це те, що така подія є простором та часом молитви, слухання Божого слова та спонукань Святого Духа, щоб над усіма панувала Божа воля. Він також пригадав, що коли було досягнуто дві третини голосів, то на обличчі теперішнього Папи можна було відчитати поєднання усмішок і глибоких зітхань. «Це було святе прийняття і святий страх водночас. Я мовчки молився за нього. У той же момент, коли він набрав необхідну кількість голосів, вибухнули бурхливі оплески, подібні до тих, що лунали під час обрання Папи Франциска», – поділився кардинал Таґле.

Співрозмовник також відреагував на поширені «рейтинги» перед конклавом, які приписували йому великі шанси стати наступним Папою. «Оскільки я не та людина, яка любить бути в центрі уваги, то увага до моєї персони викликала у мене певне збентеження. Я намагався зібрати в собі духовні та людські сили, щоб не дати себе втягнути в це», – сказав Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації. Він розповів, що у Церкві не існує кандидатів, на зразок політичних виборів, де голос за одного кандидата є також голосом проти іншого. «Шукаючи добра Вселенської Церкви, не слід шукати переможців і переможених. Цей керівний принцип очищає розум і дарує спокій», – підсумував кардинал Таґле.