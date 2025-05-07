Кардинал Ре на Святій Месі за вибір Папи: місія Петра – служити сопричастю

Проповідуючи під час Святої Меси, яка є складовою частиною заходів, пов’язаних із обранням нового Папи, Декан Колегії кардиналів поділився з кардиналами-виборцями деякими думками про відповідальність їхнього вибору, закликаючи всю церковну спільноту до посиленої молитви до Святого Духа.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Читай також 07/05/2025 Церква – дім і школа сопричастя. Проповідь на Месі перед Конклавом У середу, 7 травня 2025 р., вранці, кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів, очолив у базиліці Святого Петра у Ватикані, Святу Месу «pro eligendo Romano Pontefice», ...

«Нехай же Пречиста Діва Марія, Мати Церкви, втрутиться своїм материнським заступництвом, щоби Святий Дух просвітив уми кардиналів-виборців і зробив їх однозгідними в обрання такого Папи, якого потребує наш час», – цим побажанням кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів, завершив проповідь під час Святої Меси «pro eligendo Romano Pontefice» (в намірі обрання Папи). Урочисте богослужіння, яке знаменує початок особливого періоду в житті Церкви, відбулося в базиліці Святого Петра у Ватикані в середу, 7 травня 2025 року.

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Раніше це богослужіння служили лише кардинали-виборці, й після неї входили на Конклав. Згідно зі змінами, які впровадив Бенедикт ХVI, цю Святу Месу тепер можуть служити всі кардинали, натомість кардинали-виборці сформують процесійний хід пізніше, з Паулінської каплиці Апостольського палацу. Саме тому її зміг очолити кардинал-декан, який, однак, не братиме участі у виборах Папи, адже йому вже сповнився 91 рік життя. Нагадаємо, що виборцями є лише ті кардинали, яким на момент початку вакантності папського престолу ще не сповнилося 80-ти років життя.

Варто зауважити, що кардинал Джованні Баттіста Ре головував на попередньому конклаві 2013 року, адже тодішньому деканові кардиналові Анджело Содано було вже 85 років. На цьому конклаві головуватиме кардинал Пʼєтро Паролін як найстарший за призначенням кардинал-єпископ серед виборців.

Молитва – найправильніший підхід

Під час проповіді кардинал-декан порівняв це літургійне зібрання з описаною в Діяннях Апостолів молитвою апостолів у горниці Тайної вечері в очікуванні П’ятидесятниці. «Ми зібралися тут, щоб призивати допомогу Святого Духа, випрошувати Його світло і силу, щоб був обраний Папа, якого Церква і людство потребують на цьому важкому, складному й тривожному історичному повороті», – сказав він, підкреслюючи, що молитва до Святого Духа є «єдиним правильним і належним підходом у той час, коли кардинали-виборці готуються до акту найвищої людської та церковної відповідальності та вибору виняткової важливості».

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Служіння любові

Переходячи до роздумів над прочитаним уривком з Євангелії, в якому Ісус заповідає апостолам любити одні одних, як Він їх полюбив, проповідник зауважив, що йдеться про «нову» заповідь, яка «перетворює у позитивному ключі та значно розширює» старозавітну заповідь, яка говорить: «Не роби іншому того, чого не бажаєш, щоб тобі чинили». Як підкреслив кардинал Ре, любов, «яку об'являє Ісус, не знає меж і повинна бути характерною рисою думок і вчинків усіх Його учнів, які в своїй поведінці повинні завжди виявляти справжню любов і докладати зусиль для побудови нової цивілізації, тієї, яку святий Павло VI назвав цивілізацією любові». Ісус показав приклад, вмивши учням ноги, нікого не дискримінуючи, навіть Юду, який мав Його зрадити, й це перегукується з тим, що прозвучало в першому читанні Святої Меси, в якому пророк Ісая нагадав, що фундаментальною якістю пастиря є любов аж до повної самопожертви.

«Отже, з літургійних текстів цього Євхаристійного богослужіння ми отримуємо заохочення до братерської любові, взаємодопомоги та зусиль задля церковного сопричастя та загальнолюдського братерства. Серед завдань кожного Наступника святого Петра є завдання сприяти зростанню сопричастя: сопричастя всіх християн з Христом; сопричастя єпископів з Папою; сопричастя єпископів між собою. Не сопричастя, зосередженого в собі, а сопричастя між людьми, народами і культурами, зберігаючи в серці те, що Церква завжди повинна бути домом і школою сопричастя», – наголосив проповідник, нагадуючи, що єдність, до якої кличе Христос, «не означає одноманітність, а міцне і глибоке сопричастя в різноманітності, за умови, що завжди зберігається повна вірність Євангелію».

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Папа, якого потребує Церква та людство

Звертаючись до кардиналів-виборців, кардинал-декан навів слова святого Івана Павла ІІ, який у своєму «Римському Триптиху» висловив побажання, щоб в години важливого рішення під час голосування, «зображення Ісуса-Судді пензля Мікеланджело нагадувало кожному про велику відповідальність». В цьому контексті проповідник закликав усіх молитися за те, щоб «Святий Дух, Який протягом останніх ста років подарував нам низку справді святих і великих Пап, дарував нам тепер Папу за Божим серцем для добра Церкви і людства». «Сьогодні світ багато очікує від Церкви в збереженні тих фундаментальних людських і духовних цінностей, без яких людське співіснування не буде кращим і не буде носієм добра для майбутніх поколінь», – зазначив він.

Наступним актом в рамках обрання нового Папи стане урочистий вхід кардиналів-виборців у Сикстинську каплицю та складення присяги, після чого розпочнеться Конклав. Початок церемонії о 16:30 римського часу.