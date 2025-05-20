1700-річчя першого Вселенського Собору. Конференція в «Урбаніані»

У 1700-ту річницю собору в Папському Урбаніянському Університеті відбувається конференція, присвячена різним аспектам опублікованого кілька тижнів тому документа Міжнародної Богословської Комісії «Ісус Христос, Божий Син, Спаситель».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

20 травня 325 року імператор Костянтин скликав у Нікеї в Малій Азії перший Вселенський собор християнської Церкви. Дискусія під час нього була зосереджена, насамперед, на визнанні віри в божественність Ісуса Христа. Крім того, були розглянуті інші важливі питання, між якими обчислення дати святкування Великодня. З нагоди 1700-річчя цієї події Міжнародна богословська комісія, яка діє при Дикастерії доктрини віри, опублікувала на початку квітня 2025 року документ «Ісус Христос, Божий Син, Спаситель. 1700-річчя Вселенського Собору в Нікеї (325-2025)». Як зазначалося в контексті публікації, метою документа є не лише збагатити «новим усвідомленням участь у літургійному житті та формування в інтелекті та досвіді віри Божого люду», але й стимулювати та зорієнтувати культурну та соціальну активність християн у цей складний епохальний переломний момент.

Конференція, організована Міжнародною богословською комісією

У вівторок, 20 травня 2025 р., в Папському Урбаніянському Університеті проводиться спеціальний день досліджень, присвячений згаданому документові. Вступне слово до конференції виголосив кардинал Віктор Мануель Фернандес, Префект Дикастерії віровчення та голова Міжнародної богословської комісії. Серед доповідачів – монсеньйор Пʼєро Кода, Генеральний Секретар цієї комісії, професорка Робін Дарлінґ Ян ґ, висвітлюючи те, як синоди в своїй діалоговій сутності формували християнське вчення, бразильський єпископ Антоніо Луїс Кателан Феррейра з аналізом листів Евсевія Нікомидійського до Арія, член комісії о. Філіп Валлін – про виклики Нікейського собору з точки зору фундаментального богослов’я. Після обіду інший член Комісії, о. Маріо Анхель Флорес Рамос виступить з доповіддю «Актуальність богослов'я Оріґена в христології Нікеї», а професорка Маріанна Шлоссер виголосить доповідь «Амвросій, Августин, Схоластика», присвячену рецепції Нікейського Символу віри серед латинських Отців. Єпископ Етьєн Еммануель Вето роздумуватиме про троїчне богослов'я, яке відповідає Нікейському Символу віри. Ще один член Міжнародної богословської комісії о. Ґабі Альфред Гачем завершить день спробою відповісти на запитання: «Які екуменічні шляхи пропонує нам відзначення річниці Першого Вселенського Нікейського Собору і якими є богословські та душпастирські наслідки цього для місіонерської синодальної Церкви?».