Лев XIV призначив черницю Секретарем Дикастерії богопосвяченого життя

Посада стала вакантною після того, як Папа Франциск на початку цього року призначив попередницю Префектом цього ж відомства. Це перше призначення на вищу посаду в Римській курії, яке Папа Лев XIV зробив після свого обрання.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 22 травня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив с. Тіціану Мерлетті, колишню Генеральну настоятельку Згромадження Сестер Францисканок Убогих, на посаду Секретаря Дикастерії Інститутів Богопосвяченого життя й Товариств Апостольського життя. Це перше призначення на вищу посаду в Римській курії, яке після свого обрання зробив теперішній Наступник святого Петра.

Посада стала вакантною після того, як Папа Франциск у січні цього року Папа Франциск призначив сестру Сімону Брамбіллу, M.C., тодішнього Секретаря Дикастерії Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, Префектом цього відомства Римської курії.

Біографічна довідка

Сестра Тіціана Мерлетті народилася 30 вересня 1959 року в Пінето, провінція Tерамо в центральній Італії. У 1986 році склала свої перші чернечі обіти в Згромадженні Сестер Францисканок Убогих. У 1984 році закінчила юридичний факультет тодішнього Вільного університету Абруццо ім. Ґабріеле д'Аннунціо в Терамо, а в 1992 році здобула ступінь доктора канонічного права в Папському Латеранському Університеті в Римі. Від 2004 до 2013 року була Генеральною настоятелькою свого чернечого інституту. В даний час викладає на факультеті канонічного права Папського університету «Антоніанум» в Римі і співпрацює як каноністка з Міжнародною спілкою генеральних настоятельок.