Персонал, що буде залучений до проведення конклаву, склав присягу

Церемонія відбулася в каплиці святого Павла Апостольського палацу. Присяга стосується дотримання в абсолютній таємниці всього того, що стосується обрання нового Наступника святого Петра.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 5 травня 2025 р., пополудні, в Апостольському палаці у Ватикані відбулося складення присяги персоналом, який буде залучений до забезпечення проведення обрання нового Папи. Як зазначається у 48 пункті Апостольської конституції «Universi Dominici Gregis», всі хто буде залучений для організації та обслуговування майбутнього Конклаву, як духовні особи, так і миряни, затверджені кардиналом-камерленгом і трьома кардиналами-асистентами, повинні скласти і підписати встановлену присягу.

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«Обіцяю і присягаюся дотримуватися абсолютної таємниці з усіма, хто не входить до Колегії кардиналів-виборців, і то назавжди, якщо тільки не отримаю спеціального доручення, виразно наданого новообраним Папою або його наступниками, щодо всього, що прямо чи опосередковано стосується голосування і бюлетенів для обрання Верховного Архиєрея», – такою є ця присяга, яка вимагає абсолютної таємниці, також і в майбутньому, про те, що відбувається у Ватикані під час Конклаву, і зокрема щодо того, що «має відношення до дій, пов'язаних з виборами» Папи, дотримання заборони внесення аудіо- та відеозаписуючих приладів, під загрозою кари відлучення від Церкви latae sententiae.

У визначений час каплиці в святого Павла зібралися Секретар Колегії кардиналів, Головний Церемоніймейстер Папських літургічних богослужінь разом із церемонієрами, духовна особа, яку головуючий на Конклаві призначив, щоб йому допомагати, ченці, призначені для обслуговування ризниці, ченці-сповідники, ліфтери Апостольського палацу, персонал їдальні та прибиральники, технічний персонал, водії транспортних засобів, які возитимуть кардиналів від «Дому святої Марти» до Апостольського палацу, Полковник і Майор Папської Швейцарської Гвардії, що нестимуть варту поблизу Сикстинської каплиці, Керівник Служб безпеки та цивільної оборони Держави-Міста Ватикану з деякими своїми співробітниками. Кожен з них у присутності кардинала-камерленга Кевіна Фаррелла особисто зачитав і підписав визначену формулу присяги.