Кардинал Ю Хун Сік: парох з Арса – простий священник, великий в очах Бога

Префект Дикастерії у справах духовенства надіслав відеопослання учасникам відзначень у французькому Арсі сторіччя канонізації святого Жана-Марі Віаннея, Небесного покровителя парафіяльних священників.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святий Парох з Арса був простим священником, але великим перед Богом, бо жив любов’ю та посвятившись іншим», – наголосив кардинал Лазар Ю Хун Сік, Префект Дикастерії у справах духовенства, говорячи про святого Жана-Марі Віаннея у відеопосланні, надісланому з нагоди сторіччя його канонізації. Воно було показане під час святкувань, які відбулися у санктуарії в Арсі, що в центральній Франції.

Джерело святості

За словами кардинала, канонізація, що відбулася 31 травня 1925 року, та подальше проголошення цього святого Небесним покровителем усіх парохів світу, було «подією благодаті для всієї Церкви», після якої «проста парафія у французькому селі стала духовним центром Європи завдяки священнику, який поставив Бога на першому місці». Префект дикастерії у справах духовенства наголосив, що його приклад показує, що «святість народжується з молитви, з Пресвятої Євхаристії, зі сповіді, а не з престижу», бо навіть живучи в маленькому селі, Парох з Арса «приваблював тисячі людей, бо умів вислухати, любити й провадити з пастирським серцем».

Не боятися слабкості

«Сьогодні, як ніколи раніше, він залишається взірцем для всіх священників: він заохочує нас не зневірятися, а виконувати своє служіння з радістю, покорою та відвагою. І нагадує, що священники потребують підтримки громади через молитву, шану та любов», – сказав кардинал Ю Хун Сік, звертаючись до священників з братерським заохоченням не боятися «бути слабкими». «Не бійтеся, якщо вас не завжди розуміють. Свого часу самого Пароха з Арса вважали “занадто простим” для священничої місії, але Бог довірив йому серця тисяч людей. Ваша щоденна вірність, ваші приховані жертви, ваші ночі, проведені в молитві – все це будує надію світу», – підкреслив він, скеровуючи слова подяки до вірних, які підтримують своїх душпастирів, нагадуючи, що також і святий Жан-Марі Віанней ніколи не переставав дякувати своїм парафіянам, які допомагали йому нести тягар служіння.

Паломники надії

Підсумовуючи, Префект Дикастерії у справах духовенства також нагадав про те, як Папа Лев XIV у одному зі своїх перших виступів наголошував на важливості того, щоб жити згідно зі своїм покликанням і дбати про покликання, зокрема, до рукоположеного священства. «Ось у чому полягає наше завдання як паломників надії: слухати голос Учителя та крокувати разом. Пастирі та вірні, молоді й літні, богопосвячені та сім’ї. Прямувати не задля звички, а з любові. Не з обов’язку, а з покликання», – сказав кардинал, заохочуючи молитися до святого Жана-Марі Віаннея, «який умів бути всім для свого люду», щоб навчив нас «по-справжньому жити вірою, без спрощень і без вдавання».