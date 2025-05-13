Ватиканське послання буддистам з нагоди свята Весак: в діалозі, який визволяє

У посланні Дикастерії в справах міжрелігійного діалогу з нагоди буддистського свята Весак наголошується на тому, що буддисти та християни перебувають у діалозі, який приносить справжнє визволення в наш час. Воно наскрізь пройняте духом декларації «Nostra Aetate», від оприлюднення якої виповнюється 60 років і яка стала проривним моментом для стосунків Церкви з нехристиянськими релігіями.

Vatican News

«Буддисти та християни у діалозі, який є визвольним для нашого часу» – такою є тема цьогорічного послання Дикастерії в справах міжрелігійного діалогу, яким це відомство складає побажання буддистам з нагоди свята Весак, що є спогадуванням деяких подій із життя Будди. В документі за підписом Префекта та Секретаря, оприлюдненому 12 травня 2025 р., йдеться про потребу у діалозі, який приносить звільнення у світі, обтяженому несправедливістю, конфліктами та невпевненістю в майбутньому та про переконання, що релігії здатні давати відповіді сповнені сенсом на «незрозумілі загадки людського буття».

Автори звернення вітають «партнерів у діалозі» також в дусі декларації Другого Ватиканського Собору «Nostra Aetate», якої цього року виповнюється 60 років після проголошення. Вони підкреслюють, що цей документ «поглибив наші спільні зусилля разом з визнавцями інших релігій», й зокрема «дав позитивну оцінку» буддистським традиціям. «Для вас буддійський шлях до визволення передбачає подолання невігластва, пристрасті та страждань через прозріння, етичну поведінку та ментальну дисципліну», – зазначається у посланні, додаючи, що «це прагнення справжнього визволення знаходить глибоку співзвучність з нашими спільними пошуками істини й повноти життя».

У цьому контексті автори вказують на повчання Будди про те, що той, хто є вільними від пристрастей і прив’язаності, той є досконалим у тому, щоби відкривати справжній сенс Учення, зауважуючи, що для Ісуса пізнання Істини є визвольним, як читаємо в Євангелії від Івана: «Пізнайте істину, й істина визволить вас». «У наш час, позначений поділами, конфліктами і стражданнями, ми усвідомлюємо нагальну потребу у визвольному діалозі, який не обмежується словами, але здатний перетворити ці слова на конкретні дії заради миру, справедливості та гідності для всіх», – читаємо у вітанні.

Очільники Дикастерії з питань міжрелігійного діалогу зауважують, що як у час проголошення Nostra Aetate, так і сьогоднішнішній світ обтяжений несправедливістю, конфліктами й непевністю щодо майбутнього. «Проте ми залишаємося переконаними в глибокій здатності релігій дати змістовні відповіді на “нерозгадані загадки людського буття” (Nostra Aetate, 1). Діалог, який відбувається між нами, слугує передаванню скарбів наших релігійних традицій та черпанню з їхньої мудрості для долання нагальних викликів нашого часу», – пишуть вони у вітанні буддистам, підкреслюючи, що прагнення братерства й справжнього діалогу, «промовисто висловлене в Nostra Aetate», спонукає змагатися «за єдність і любов між усіма народами та націями, заохочуючи будувати на наших точках дотику, цінувати наші відмінності та черпати взаємне збагачення з наших різних традицій».