Папа Лев XIV тимчасово поновив на посадах очільників дикастерій

Святіший Отець вирішив присвятити трохи часу для роздумів та молитви перед тим, як зробити остаточні призначення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У пʼятницю, 9 травня 2025 р., преслужба Святого Престолу поширила повідомлення про те, що Папа Лев XIV «Святіший Отець Лев XIV висловив волю, щоб очільники та члени інституцій Римської курії, а також Секретарі та Голова Папської Комісії у справах Держави-Міста Ватикану продовжували, тимчасово, виконувати свої обов'язки на відповідних посадах donec aliter provideatur», тобто, доки не буде вирішено інше.

У повідомленні зазначається, що «Святіший Отець бажає відвести певний час для роздумів, молитви та діалогу, перш ніж буде робити будь-які остаточні призначення чи підтвердження».

Нагадаємо, що з настанням вакантності Папського Престолу очільники та члени дикастерій Римської курії втрачають свої повноваження.