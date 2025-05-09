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Ватикан

Папа Лев XIV тимчасово поновив на посадах очільників дикастерій

Святіший Отець вирішив присвятити трохи часу для роздумів та молитви перед тим, як зробити остаточні призначення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У пʼятницю, 9 травня 2025 р., преслужба Святого Престолу поширила повідомлення про те, що Папа Лев XIV «Святіший Отець Лев XIV висловив волю, щоб очільники та члени інституцій Римської курії, а також Секретарі та Голова Папської Комісії у справах Держави-Міста Ватикану продовжували, тимчасово, виконувати свої обов'язки на відповідних посадах donec aliter provideatur», тобто, доки не буде вирішено інше.

У повідомленні зазначається, що «Святіший Отець бажає відвести певний час для роздумів, молитви та діалогу, перш ніж буде робити будь-які остаточні призначення чи підтвердження».

Нагадаємо, що з настанням вакантності Папського Престолу очільники та члени дикастерій Римської курії втрачають свої повноваження.

09 травня 2025, 13:46
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