Початок понтифікату Папи Лева XIV: символи урочистої літургії

Євхаристійним богослужінням у неділю, 18 травня, офіційно розпочинається Петрове служіння Роберта Френсіса Превоста. Обряд підкреслює зв’язок з Апостолом Петром та його мучеництвом, яке зробило плідною Церкву Риму, що народжувалася, що підкреслюється особливим значенням єпископських відзнак Петрового служіння, які вручаються Папі: паллієм і перстнем рибалки.

Tiziana Campisi – Ватикан

У неділю, 18 травня 2025 р., о 10:00 в базиліці Святого Петра й на площі перед нею буде звершене Євхаристійне богослужіння, яким обраний Папа Лев XIV офіційно розпочне своє служіння. Обряд підкреслює, зокрема, «Петровий» вимір Пастиря Католицької Церкви, і, як пояснює Бюро Папських літургійних богослужінь, включає в себе кілька моментів, що мають велике символічне значення, серед яких виділяються старовинні єпископські відзнаки Петрового служіння: паллій і перстень рибалки.

Паллій

Паллій – це елемент літургійного одягу, виготовлений з овечої вовни. Він нагадує про Доброго Пастиря, який бере на свої плечі загублену вівцю, і про триразову відповідь Петра на прохання воскреслого Ісуса пасти його ягнят і овець. Як пише Симеон Солунський у De sacris ordinationibus, «він вказує на Спасителя, який, зустрівши нас, як загублену вівцю, узяв її на свої плечі, і, прийнявши нашу людську природу у Втіленні, обожествив її, Своєю смертю на хресті пожертвував нас Отцеві, а Своїм воскресінням возвеличив нас». Це вузька смуга, яка лежить на плечах, над казулою, літургійною ризою. Вона має два чорні краї, що звисають спереду і ззаду, прикрашена шістьма чорними шовковими хрестами – по одному на кожній частині, що спускається на груди і спину, і чотири на кільці, що лежить на плечах – і прикрашена спереду і ззаду трьома шпильками, що представляють собою три цвяхи Христового хреста.

Перстень рибалки

Перстень рибалки має особливе значення персня-печатки, який радикально засвідчує віру, завдання, покладене на Петра, щоб утверджувати своїх братів. Він називається «Перстень рибалки», тому що Петро – це апостол, який, повіривши в слово Ісуса, витягнув з човна на берег сіті з чудесним уловом.

При гробі Святого Петра

Літургія розпочинається у базиліці Святого Петра. Новий Римський Архиєрей разом з Патріархами Східних Церков спускається до гробу святого Петра, зупиняється там у молитві, а потім обкаджує його. Цей момент підкреслює тісний зв'язок Єпископа Риму з апостолом Петром та його мученицькою смертю на тому самому місці, де перший Христовий Намісник кров'ю сповідував свою віру разом з багатьма іншими християнами, які разом з ним давали таке ж свідчення. Потім два диякони беруть паллій, перстень рибалки та Євангелію і розпочинають процесійну ходу до вівтаря на площі Святого Петра, на якому буде звершене богослужіння.

На площі перед базилікою

Лев XIV піднімається і приєднується до процесії, в той час як співають Laudes Regiæ – пісню-літанію, призиваючи заступництво святих Римських Архиєреїв, мучеників і святих Римської Церкви. Над центральною брамою базиліки Святого Петра висить гобелен «Чудесна риболовля», на якому зображено діалог Ісуса з Петром, на який є пряме посилання в Літургії Слова і в текстах богослужіння. Це репродукція гобелена фламандського виробництва, виготовленого для Сикстинської каплиці за ескізом Рафаеля Санціо, що зберігається у Ватиканських музеях. Біля вівтаря, натомість, розміщено образ Матері Божої Доброї Поради з Марійського санктуарію в Дженаццано. Далі слідує обряд благословення та окроплення свяченою водою, оскільки це неділя пасхального періоду. Після цього співають «Слава во вишніх Богу», а потім у молитві колекти пригадується задум Отця збудувати свою Церкву на Петрі.

Літургія Слова

Відтак розпочинається Літургія Слова. Перше читання, виголошене іспанською мовою, – це уривок з Діянь Апостолів (Дії 4, 8-12), в якому Петро проповідує, що Христос – це «камінь, відкинутий будівничими». Респонсорійний псалом (Пс 117 [118]), виголошений італійською мовою, підхоплює тему «каменя» – «Камінь, відкинутий будівничими, став наріжним каменем», в той час як Друге читання, прочитане англійською мовою, взяте з Першого послання Петра (1 Пт 5,1-5.10-11), підкреслює зв'язок між Петром, Римською Церквою і служінням його Наступника. Уривок з Євангелії від Івана, проголошений латинською та грецькою мовами (Ів 21,15-19), в якому Ісус тричі звертається до Петра з проханням пасти «його ягнят» та «його овець», є одним з текстів, які традиційно обґрунтовують особливе та особисте завдання, дане Петрові в гроні дванадцятьох апостолів.

Вручення єпископських відзнак Петрового служіння

Після читання Євангелії до Папи Лева XIV підходять три кардинали з трьох рангів (дияконів, пресвітерів і єпископів) і з різних континентів: перший накладає на нього паллій, другий в особливій молитві просить про присутність і допомогу Господа для Папи, третій також промовляє молитву, призиваючи Христа, «пастиря і єпископа наших душ», Який збудував Церкву на скелі Петра, і тим самим Петром був визнаний «Сином Бога живого», бо саме Він вручає новому Папі перстень-печатку рибалки. Цей момент завершується молитвою до Святого Духа, щоб Він збагатив нового Папу силою і лагідністю у збереженні Христових учнів в єдності сопричастя, після чого Папа благословляє всіх Євангелією, в той час як грецькою мовою звучить: «Многая літа!».

Обіцянка послуху

Після символічного обряду обіцянки «послуху», який Папі складають дванадцять представників усіх категорій Божого люду з різних куточків світу, богослужіння продовжується проповіддю Святішого Отця. Потім співається «Символ віри», за яким слідує молитва вірних з п'ятьма закликами: португальською, французькою, арабською, польською та китайською мовами. До Господа моляться за Церкву, розкидану по всій землі, за Римського Архиєрея, який розпочинає своє служіння, за тих, хто несе відповідальність за управління державами, за тих, хто страждає і перебуває в біді, і за саме літургійне зібрання.

Євхаристійна літургія

У той час як звучить гімн оферторію «Tu es pastor ovium» (Ти – пастир овець), молитва над приношеннями хліба і вина просить, щоб через місіонерське служіння Церкви плоди відкуплення поширювалися на весь світ. Потім Лев XIV виголошує «I Євхаристійну молитву» або «Римський канон», за яким слідує обряд причастя, по завершенні якого Папа просить Бога утвердити Церкву в єдності і любові, а для себе – бути спасенним і захищеним разом з ввіреною йому паствою.

Заключні обряди

Перед тим, як завершити богослужіння, Папа виголосить коротке слово, й після молитви «Царице неба» уділить урочисте благословення, яке покликається на біблійний образ виноградної лози та гілок, застосованих до Церкви, молячись про те, щоб Господь зглянувся і захистив виноградник, який насадив своєю правицею, щоб на усіма засяяло Його обличчя.