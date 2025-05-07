Над Сикстинською каплицею чорний дим

Перше голосування на конклаві не виявило нового Наступника святого Петра.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 7 травня 2025 р., ввечері, площа Святого Петра поступово наповнювалася вірними, туристами та журналістами. Погляди всіх, як і об’єктиви журналістів, звернені на дах праворуч від базиліки Святого Петра, а вірніше – прикуті до комина. В руках багатьох вірних – вервиці, в очах – очікування та надія. Пополудні цього дня кардинали-виборці ввійшли до Сикстинської каплиці, щоб розпочати обрання нового Наступника святого Петра. Потік вірних не припинявся, сягнувши до 20:30 45 тисяч.

На цей вечір було заплановане лише одне голосування, про результати якого о 21:00 сповістив чорний дим. Голосування в Сикстинській каплиці продовжаться завтра.