Ватиканська пошта: перша серія поштових марок з Папою Левом XIV

У вівторок ватиканський поштовий оператор випустив нову серію поштових марок, яка присвячена початкові понтифікату нового Єпископа Риму. Крім того, виходять у світ інші серії, заплановані раніше.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У вівторок, 27 травня 2025 р., Ватиканська поштова та філателістична служба запустила в обіг новий філателістичний випуск, присвячений початкові понтифікату Папи Лева XIV. Серія включає номінали, що відповідають чотирьом тарифам, чинним на даний час у Державі-Місті Ватикані.

Крім того, анонсовано філателістичні випуски, вже заплановані в офіційній програмі на 2025 рік. Серед них – випуск до п'ятсотріччя від дня народження Джованні П'єрлуїджі да Палестріна, до 50-річчя канонізації святої Вікентії Марії Лопес-і-Вікуньї, до 1700-річчя Нікейського собору, а також присвячена Свідкам Надії зі святою Марією від розп'ятого Ісуса Бауарді та з серії «Європа», присвячена національним археологічним відкриттям.

Серія, присвячена Папі Леву XIV

Якщо йдеться про серію, присвячену початку понтифікату Лева XIV, то на марці номіналом 1,25 євро зображено Папу під час привітання вірних з лоджії Благословень базиліки Святого Петра в день обрання, а на марках номіналом 1,30 євро і 3,20 євро відтворено два моменти зі Святої Меси в намірі Церкви, яку він відсдужив із кардиналами в Сикстинській каплиці наступного дня, 9 травня. На марці номіналом 2,45 євро – Папа в Паолінській каплиці після обрання перед виходом для першого благословення вірних. На поштовому штемпелі зображено Лева XIV у момент привітання після молитви «Царице неба» 11 травня.

Як завжди, 27 та 28 травня у Поштовому відділенні на площі Святого Петра буде присутній оператор, який проставлятиме спеціальне погашення штемпелем die emissionis (день видання). Опісля погашення філателістичного матеріалу, належним чином промаркованого марками, яких стосується спецпогашення, можна замовити у Відділі погашення Поштової та філателістичної служби до 5 липня 2025 року.