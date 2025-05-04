6 травня – День Папської Швейцарської Гвардії

З огляду на ситуацію, що склалася з відходом до вічності Папи Франциска, в день, коли охоронці Папи та Ватикану віддають шану попередникам, які загинули, виконуючи свою службу, відбудеться лише вшанування полеглих. Складення присяги відкладено на пізніше.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Шосте травня – знаменний день в історії Папської Швейцарської Гвардії. Майже півтисячоліття тому, 6 травня 1527 року, гвардійці під час облоги Риму військами німецького імператора Карла V дали геройське свідчення вірності та відданості. Того травневого дня 147 гвардійців героїчно віддали своє життя, захищаючи Папу Климента VII. На згадку про ці події саме 6 травня відзначається День Папської Швейцарської Гвардії, в який також новобранці складають присягу «вірно, віддано та чесно служити» Папі та його законним наступникам, «посвячувати їм усі свої сили, жертвуючи, якщо це буде необхідно, навіть своїм життям, захищаючи їх».

Цього року відзначення випало в період вакантності Папського престолу. Папа Франциск переставився до вічності 21 квітня, а Конклав, який збирається, щоб обрати його наступника, розпочнеться 7 травня. Тому пресслужба ватиканського військового формування повідомила про те, що церемонія присяги відкладена на пізніше та відбудеться восени 2025 року. Про дату буде оголошено окремо.

Водночас, у вівторок, 6 травня, в суто приватній обстановці на внутрішньому дворику казарми гвардійці віддадуть шану своїм полеглим попередникам. Вшанування розпочнеться об 11 годині з покладання вінка перед меморіалом, розташованим всередині казарми. Після цього виголосить промову командувач Папської Швейцарської Гвардії полковник Крістоф Ґраф.