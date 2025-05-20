Кардинал Паролін в ООН: з Левом XIV розвиваймо дипломатію зустрічі

Державний Секретар Святого Престолу взяв участь у спеціальному прийнятті в Нью-Йорку, яке організувало представництво Святого Престолу з нагоди обрання Папи Лева XIV.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Обрання нового Папи є нагодою для оновлення не лише для католиків, але й для всіх, хто прагне світу більшої справедливості, солідарності та миру», – сказав кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, промовляючи під час прийняття, яке у понеділок, 19 травня 2025 р., організувала місія Постійного Спостерігача Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку з нагоди обрання Папи Лева XIV. Покликаючись на слова Святішого Отця, який від перших днів свого понтифікату наголошує на готовності «будувати мости», очільник ватиканської дипломатії заявив, що «Святий Престол підтверджує свою непохитну підтримку місії Організації Об'єднаних Націй – бути форумом, де держави ведуть діалог, доносячи голоси своїх народів, і де формуються рішення щодо найбільших викликів, які стоять перед людством».

Просувати мир і справедливість

Державний Секретар Святого Престолу нагадав, що в світі, «позначеному поділами, конфліктами й нагальними глобальними викликами», починаючи від міграції та кліматичних змін до швидкого розвитку штучного інтелекту, Папа Лев XIV «закликає нас прийняти дипломатію зустрічі». Нею є та дипломатія, яка «покірно слухає, діє зі співчуттям та понад усе шукає спільне благо». «Святий Престол під його проводом зобов'язується трудитися разом з вами, представниками народів, щоб сприяти людській гідності, захищати беззахисних та будувати мости там, де натомість може переважати недовіра», – сказав він, наголошуючи на тому, що роль присутніх як представників своїх країн є незамінною у будуванні міжнародної співпраці.

«Святий Престол визнає вашу жертовність заради миру і справедливості, до якої ви вдаєтеся часто перед обличчям величезних складнощів. Бачення Папи Лева збігається з цим благородним прагненням, надаючи перевагу дипломатичній діяльності, що ґрунтується на стовпах миру, справедливості та істини. Саме тому Святий Престол, відданий істині та справедливості, й надалі підноситиме свій моральний голос на захист убогих і потребуючих, а також у пошуках миру та цілісного людського розвитку», – запевнив кардинал Паролін, висловивши побажання, щоб учасники заходу всі разом зуміли відповісти на заклик Святішого Отця «ставати сіячами миру», бо саме такі ввійдуть в історію, «а не ті, хто пожинає жертви».