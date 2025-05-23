Кардинал Паролін: місія єпископа пов’язана з хрестом, щоб свідчити Євангелія

У проповіді з нагоди єпископських свячень нового Апостольського нунція в Білорусі, Державний Секретар Святого Престолу наголосив на важливості Божої благодаті серед викликів, з якими зустрічається єпископ, наступник апостолів, який повинен піклуватися за всю Церкву.

о. Яків Шумило – Ватикан

У четвер, 22 травня 2025 р, в Папській базиліці Святого Петра у Ватикані відбулася Свята Меса, під час якої кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, уділив єпископські свячення преосвященному Іньяціо Чеффалії, якого Папа Франциск 25 березня 2025 року призначив Апостольським Нунцієм у Білорусі. Співсвятителями нового Нунція стали архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами й міжнародними організаціями, та кардинал Франческо Монтенеґро, Апостольський адміністратор єпархії П’яна-дельї-Албанезі Італо-албанської візантійської католицької Церкви, вихідцем з якої є новий архиєрей. Участь у спільній молитві взяв, зокрема, архимандрит Сергій Ґаєк, Апостольський адміністратор для вірних візантійського обряду в Білорусі, єпископи та численні пресвітери різних обрядів, богопосвячені особи та вірні з кількох країн. У своїй проповіді кардинал Паролін зосередився на важливості дару єпископства для Церкви.

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Опікуватись Христовою Церквою

За словами Державного Секретаря Святого Престолу, дар єпископства охоплює необмежену посвяту, яка включає турботу про благо спільноти, нехтуючи власними інтересами, щоб жити для інших. «Ви, дорогий монсеньйоре Іньяціо, не будете відповідати за якусь конкретну Церкву, але в особливий спосіб будете брати участь у тому піклуванні про всі Церкви, що його повинні здійснювати єпископи в силу своєї приналежності до Колегії Єпископів, тісно пов’язаної з Вселенським Архиєреєм, Головою цієї Колегії, якій Церква доручила завдання нести світло Євангелія всім народам», – зауважив проповідник. Він пригадав, що до цього завдання владика Чеффалія готувався через роки навчання, а відтак здійснюючи служіння в Апостольських нунціатурах в Еквадорі, Таїланді, в Постійному представництві Святого Престолу при Раді Європи, Державному Секретаріаті Святого Престолу, а донедавна працюючи в Апостольській нунціатурі у Венесуелі.

За словами кардинала Пароліна, остання його місія була особливо складною, «з огляду на політичну та соціально-економічну ситуацію в країні», в якій, одначе, він зміг досвідчити Божу благодать, яка допомагає здійснювати належним чином свою місію задля особистого освячення та освячення тих, хто довірений його опіці. «З такою ж певністю ви тепер приступаєте до нового завдання, до якого вас покликано, стикаючись із внутрішніми викликами країни, яка прийме вас як Апостольського Нунція, що мають також політичний та соціально-економічний характер, з релігійними викликами, пов’язаних з відносинами з нашими православними братами та сестрами, та з регіональною й континентальною напруженістю, яка пов’язана з трагічною війною, що триває в Україні, кінця якої, на жаль, поки що не видно», – зазначив Державний Секретар Святого Престолу.

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Бути світлом світу

Проповідник зауважив, що постійний духовний дар єпископства, отриманий від Бога, горить наче вогонь, однак гасне, якщо його не підтримувати. Тому необхідно його постійно відроджувати, «щоб полум’я, яке освітлює і зігріває, вирвалося назовні». «Це має стати щоденним зобов’язанням, зобов'язанням усього вашого єпископського життя. Це допоможе вам виконати слово Бога в Євангелії, яке закликає вас бути світлом для світу і чинити так, щоб ваше світло сяяло перед людьми», – наголосив кардинал Паролін.

У цьому контексті проповідник вказав на приклад святого Ігнатія Антіохійського, якого вірні називали «вогненним віруючим», адже був ісповідником віри за часів гонінь імператора Траяна та загинув мученицькою смертю в Колізеї. «Ця згадка про трагічну і славну історію Ігнатія Антіохійського дозволяє мені підкреслити ще один, важливий серед багатьох інших, момент, до якого звертається святий Павло у своєму поученні Тимотею: “Тож не соромся свідоцтва Господа нашого, ні мене, його в’язня, але завдяки Божій силі перенось труди зо мною задля Євангелії” (1 Тим. 1,8)», – закликав він.

За словами кардинала Пароліна, єпископ у своєму служінні зустрічається з логікою хреста, однак його серце має бути щасливим, адже у такий спосіб стає посланцем, вчителем та апостолом Божого Об’явлення в особі Ісуса Христа, Який смертю подолав смерть. «Нехай Пресвята Богородиця, свята Рита, яку ми сьогодні спогадуємо, та всі ваші святі покровителі супроводжують вас. Разом звіщаймо всім народам чудеса Господні, оспівуймо його доброту тут, на землі, як паломники надії, щоб оспівувати її навіки на небесах», – підсумував Державний Секретар Святого Престолу.