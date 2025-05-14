Паролін: надіємось, що в Стамбулі започаткуються шляхи до миру

На полях конференції «Назустріч богослов’ю надії для України та з України», яка відкрилася в Папському Григоріанському Університеті, Державний Секретар відповів на запитання журналістів, які також стосувалися запланованого на четвер початку переговорів про припинення вогню в Україні. Він також підтвердив, що залишається активним канал для репатріації українських дітей, депортованих у Росію.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ \ Salvatore Cernuzio - Ватикан

Погляд звернений на Туреччину, яка не лише є можливою метою першої Апостольської подорожі Папи Лева XIV, але також місцем проведення переговорів у Стамбулі між Україною та РФ. Це було в центрі уваги запитань журналістів, які спілкувалися з кардиналом Пʼєтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, на полях конференції «Назустріч богослов’ю надії для України та з України», відкриття якої відбулося у четвер, 14 травня 2025 р., в Папському Григоріанському Університеті в Римі.

Сподіваємося на початок шляху до миру

«Ми завжди сподіваємося, що будуть проблиски миру», – сказав кардинал представникам різних засобів комунікації. «Ми задоволені, що нарешті з'явилася можливість прямої зустрічі. Ми сподіваємося, що вузли, які існували до цього часу, будуть розв'язані, і що шлях до миру дійсно може започаткуватися». За словами Державного Секретаря, сьогодні передчасно говорити про те, що станеться, але є надія, що Стамбул стане «серйозною відправною точкою» для того, щоб покласти край війні.

На думку кардинала Пароліна, також передчасно говорити про можливий візит Папи Лева XIV в Україну у відповідь на запрошення Президента Зеленського, яке він висловив у телефонній розмові в понеділок вранці. Папа, який у недільному зверненні з нагоди молитви «Regina Caeli», а також у сьогоднішній ранковій промові до учасників Ювілею Східних Церков, виступив з рішучим закликом на підтримку територій, поранених насильством, «поновлюватиме, як він це вже робив кілька разів з початку свого понтифікату, заклик до припинення війни», – запевняє кардинал. «Ми, – додає він, – також завжди готові запропонувати простір. Говорити про посередництво – надмірно, але принаймні про простір, про сприяння зустрічі». У той же час, не має наміру «втручатися в інші поточні ініціативи».

Позиція Святого Престолу, за словами Держсекретаря, є «позицією, яка прагне зблизити сторони, а не створити подальші поділи». Він запевняє, що тим часом залишається активним механізм, ініційований і закріплений місією кардинала Маттео Дзуппі, який також привів до репатріації деяких українських дітей, примусово вивезених до Росії,. В основному це «обмін іменами через нунціатури, потім перевірка на місці і відповіді». Щодо кількості цих дітей інформація дуже різна, але важливо те, що «вони потроху повертаються до своїх родин, до своїх домівок, до своїх близьких».

Можлива подорож в Нікею

Кардинал Паролін також відповів на запитання про те, куди може відбутися перша подорож Папи Лева XIV. «Я думаю, що в Нікею», – сказав він, додаючи: «Це важливий момент для Католицької Церкви, важливий момент для екуменізму. Планувалося, що Папа Франциск поїде. Припускаю, що Папа Лев ступить на той же шлях».