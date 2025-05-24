Колегія кардиналів: Папа надав кардиналу Таґле титул приміської дієцезії Албано

Цей титул належав кардиналові Превосту до його обрання на Петровий престол.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 24 травня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV надав кардинальський титул приміської дієцезії Албано кардиналові Луїсу Антоніо Таґле, Пропрефекту Дикастерії у справах євангелізації у відділі першої євангелізації та нових місцевих Церков. Нагадаємо, що саме цей титул носив кардинал Роберт Ф. Превост перед тим, як бути обраним на Петровий престол. Його 6 лютого цього року надав йому Папа Франциск.

Структура Колегії кардиналів

Кожен кардинал, на знак особливої близькості з Єпископом Риму, носить титул однієї з церков Римської дієцезії або стародавніх приміських дієцезій. Згідно з рангу, вони поділяються на кардиналів-єпископів, до яких належать ті, які носять титул приміських дієцезій та патріархи Східних Католицьких Церков, що зберігають титул своїх патріарших осідків, кардиналів-пресвітерів, якими є кардинали, що очолюють місцеві Церкви в світі та носять титул римських храмів, та кардинали-диякони, якими є члени Римської Курії, що носять титули давніх римських дияконій.

Наприкінці червня 2018 року Папа Франциск вирішив розширити гроно приналежних до рангу кардиналів-єпископів, надавши цей ранг кардиналам П’єтро Паролінові, Леонардо Сандрі, Марку Уелле та Фердінадо Філоні зі збереженням їхніх дотеперішніх титулів. А 1 травня 2020 року Папа Франциск вирішив ввести до рангу кардиналів-єпископів, прирівнюючи в усьому до кардиналів, які носять титули приміських дієцезій, кардинала Луїса Антоніо Таґле, зберігаючи за ним титул Сан-Феліче-да-Канталіче-а-Ченточелле.

Кардинали-єпископи з титулом приміських дієцезій обирають з поміж себе Декана та Віцедекана Колегії кардиналів, цей вибір пізніше затверджує Папа.