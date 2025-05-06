Кардинали провели останню зустріч перед конклавом. Анулювання "Перстня рибалки"

Під час дванадцятого загального зібрання відбулося подальше обговорення викликів і завдань, які стоять перед Церквою та майбутнім Папою, а також схвалено заклик про негайне припинення вогню в тих частинах світу, які страждають від війн. Відбулося погашення «Перстня рибалки» та печатки попереднього Папи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вранці, 6 травня 2025 р., Колегія кардиналів провела останнє, дванадцяте з черги, загальне зібрання в рамках приготування до Конклаву, який розпочнеться вже завтра, 7 травня. Як повідомив під час брифінгу Маттео Бруні, Директор Ватиканської пресслужби, в засіданні взяли участь 173 кардинали, між якими – 130 учасників майбутнього конклаву.

Теми виступів

Читай також 06/05/2025 Кардинали звернулися із закликом щодо пошуків миру в Україні і інших країнах Готуючись до обрання нового Папи, кардинали закликають всіх вірних також посилити молитву про справедливий і тривалий мир у світі.

Загалом, прозвучало 26 виступів, які стосувалися різноманітних тем. Зокрема, йшлося про реформи Папи Франциска, які потрібно далі розвивати. Виокремлено законодавство, що стосується випадків сексуального насилля, економічні питання, формування Курії, синодальність, зусилля на підтримку миру й піклування про створіння. Наголошувалося на темі сопричастя як покликанню нового Папи, який повинен бути «будівничим мостів», пастирем, учителем людяності та обличчям Церкви, яка наслідує милосердного самарянина. Зазначено, в період війн, насильства й глибокої поляризації потрібен Папа милосердя, синодальності та надії. Говорили також про канонічне право й повноваження Папи, про стиль здійснення кардинальського служіння, про необхідність проводити засідання кардиналів під час консисторій. У доповідях також прозвучали такі теми як дата Пасхи, річниця Нікейського собору та екуменічний діалог. Йшлося також про християнське втаємничення та виховання як місіонерські дії, про необхідність берегти пам’ять про свідчення мучеників на теренах, де тривають війни й де існують обмеження релігійної свободи.

Під час цього засідання також відбулося анулювання «Персня рибалки» Папи Франциска та печатки. Було зачитано заклик до постійного припинення вогню та переговорів у тих частинах світу, де тривають війни.

Анулювання перстня та печатки (@VATICAN MEDIA)

Приблизний розпорядок під час конклаву

Маттео Бруні розповів про розпорядок, якого дотримуватимуться учасники обрання Папи. Як відомо, в середу вранці буде відслужена Свята Меса в намірі обрання, в після обіду, о 15:45, кардинали вирушать із «Дому святої Марти» до Апостольського палацу, де відбудеться урочистий вхід у Сикстинську каплицю й початок Конклаву.

Починаючи від четверга розпорядок є наступним:

7:45 перехід/переїзд з «Дому святої Марти»

8:15 Свята Меса та утреня в Паулінській каплиці

9:15 Час і початок голосувань у Сикстинській каплиці

Можлива поява диму: після 10:30 та після 12:00

12:30 повернення до «Дому святої Марти» на обід

15:45 повернення до Апостольського палацу

16:30 початок голосувань у Сикстинсткій каплиці

Можлива поява диму: після 17:30 та після 19:00

Вечірня в Сикстинській каплиці

19:30 повернення до «Дому святої Марти»

Як вже зазначалося раніше, щодня буде чотири голосування, а спалення бюлетенів відбуватиметься двічі, після другого та четвертого голосування, за винятком ситуації, коли обрання нового Папи відбудеться під час першого або третього голосування. Тому появу диму о 10:30 та 17:30 слід очікувати у випадку позитивного результату голосування, о 12:00 та 19:00 – у будь-якому випадку.