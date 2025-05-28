У Ватикані представили новий Служебник мовою ґеез

У Папській ефіопській колегії відбулося представлення літургійної книги, яка використовуватиметься у Ефіопській і Еритрейській Католицьких Церквах. Видання відбулося під патронатом Дикастерії для Східних Церков.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Isabella H. de Carvalho – Ватикан

У такий складний для Ефіопії та Еритреї час новий Служебник геезького обряду є «джерелом надії, джерелом здатності вистояти і мріяти, що є основою існування народу». Такими словами кардинал Клаудіо Ґуджеротті, Префект Дикастерії для Східних Церков, підкреслив важливість нової літургійної книги, представлення якої відбулося 27 травня 2025 року на подвір'ї Папської ефіопської колегії, що у Ватикані. Видання нового Служебника, призначеного для Ефіопської та Еритрейської Католицьких Церков, відбулося під патронатом цієї дикастерії.

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«Якщо забрати у народу віру, пісню, а у вашому випадку ще й танець, які єднають землю з небом, тоді можна відчути, що людське існування є надто важким, надто жорстоким, надто вбогим», – зауважив кардинал Ґуджеротті, побажавши, щоб завдяки цій літургійній книзі народи Еритреї та Ефіопії «справді могли відчути сповнену любові Божу прихильність і ласкавість Діви Марії».

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Префект Дикастерії для Східних Церков офіційно вручив новий Служебник присутнім на заході єпископам обох Церков. Літургійна книга призначена послужити приблизно півмільйона вірних. Служебник ґрунтується на давніх джерелах і традиціях двох африканських Церков, які дотримуються ґеезького обряду, а також містить оновлені приписи. Він є результатом роботи двох комісій з обох Церков, які протягом кількох років спільно працювали над текстами, що були оновлені відповідно до рішень Другого Ватиканського Собору та Кодексу Канонів Східних Церков.