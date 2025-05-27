Папа призначив нового Президента Папської академії «За життя»

Дотеперішній канцлер академії монсеньйор Ренцо Пеґораро замінить архиєпископа Вінченцо Палью, який досяг граничного віку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У вівторок, 27 травня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив Президентом Папської академії «За життя» монсеньйора Ренцо Пеґораро, дотеперішнього Канцлера цієї ж академії. На цьому служінні він замінить архиєпископа Вінченцо Палью, якому в квітні виповнилося 80 років життя, що є граничним віком для обіймання посад у Римській курії.

Монсеньйор Ренцо Пеґораро народився в Падові на півночі Італії 4 червня 1959 року. Священниче рукоположення отримав 11 червня 1989 року в Падуанській дієцезії. Закінчив факультет медицини та хірургії, а в 1990 році здобув ліценціат з морального богослов'я в Папському Григоріанському Університеті в Римі, а також диплом підвищення кваліфікації з біоетики в Католицькому Університеті Пресвятого Серця. Був викладачем біоетики на богословському факультеті в Трівенето. З 2000 року є викладачем етики медсестринства в педіатричній лікарні «Bambino Gesù» в Римі. Віж 2010 по 2013 рік очолював EACME (Європейську асоціацію центрів медичної етики). Від 1 вересня 2011 року є канцлером Папської академії «За життя». Опублікував різні книги та статті.