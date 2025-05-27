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2025.05.27 Mons. Renzo Pegoraro 2025.05.27 Mons. Renzo Pegoraro 
Ватикан

Папа призначив нового Президента Папської академії «За життя»

Дотеперішній канцлер академії монсеньйор Ренцо Пеґораро замінить архиєпископа Вінченцо Палью, який досяг граничного віку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У вівторок, 27 травня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив Президентом Папської академії «За життя» монсеньйора Ренцо Пеґораро, дотеперішнього Канцлера цієї ж академії. На цьому служінні він замінить архиєпископа Вінченцо Палью, якому в квітні виповнилося 80 років життя, що є граничним віком для обіймання посад у Римській курії.

Монсеньйор Ренцо Пеґораро народився в Падові на півночі Італії 4 червня 1959 року. Священниче рукоположення отримав 11 червня 1989 року в Падуанській дієцезії. Закінчив факультет медицини та хірургії, а в 1990 році здобув ліценціат з морального богослов'я в Папському Григоріанському Університеті в Римі, а також диплом підвищення кваліфікації з біоетики в Католицькому Університеті Пресвятого Серця. Був викладачем біоетики на богословському факультеті в Трівенето. З 2000 року є викладачем етики медсестринства в педіатричній лікарні «Bambino Gesù» в Римі. Віж 2010 по 2013 рік очолював EACME (Європейську асоціацію центрів медичної етики). Від 1 вересня 2011 року є канцлером Папської академії «За життя». Опублікував різні книги та статті.

27 травня 2025, 12:13
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