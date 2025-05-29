Новий дизайн інституційного сайту Святого Престолу

У центрі головної сторінки – навчання поточного Папи та спадщина його попередників. Над оновленням трудиться команда технічного та редакційного персоналу.

Розроблено новий дизайн інституційного веб-сайту Святого Престолу Vatican.va, вітрини, яка робить маґістеріум і серце Католицької Церкви ближчим до всього світу.

Нова домашня сторінка, розроблена з метою запропонувати чіткішу і доступнішу навігацію, вже вітає відвідувачів, які зможуть легше орієнтуватися в документації про навчання як Папи Лева XIV, так і його попередників.

Оновлення головної сторінки є частиною тривалої роботи з редагування та розвитку, структурованої в кілька етапів з метою перенесення величезної історичної спадщини сайту, який, як багато хто пам'ятає, доступний в Інтернеті з грудня 1995 року, на оновлений портал.

Для того, щоб ці сторінки були зручними для використання, команди з різними навичками працювали і надалі працюють разом: редакційна команда, яка опікується інституційною документацією і подбала про доступність всього контенту, і технічна команда Дикастерії, яка розробила структуру, реалізуючи проект перуанського графічного дизайнера Хуана Карлоса Іто (TMB_Lab), випускника першої групи програми Faith Communication in the Digital World.

«Він повинен представляти обійми Церкви в цифровому світі», – говорить Хуан Карлос, ділячись тим, що саме надихнуло його на розробку нового макету: «Це було перше, що спало мені на думку, коли я почув про намір оновити офіційний сайт Святого Престолу. Наслідуючи дух і еліптичну форму площі Святого Петра авторства Джана Лоренцо Берніні: Церква з відкритими обіймами, загальнодоступна і оновлена відповідно до сучасності. Ясніша, доступніша та сучасніша Церква. Кольори натхненні блакиттю римського неба, яка чудово контрастує з теплими тонами травертину. Небо і земля. Камінь і глибина. Золоті акценти божественності, світло-сірі та білі для освітлення. Більші, помітні фотографії на головній сторінці, щоб показати Церкву, яка є живою і перебуває в постійному русі».