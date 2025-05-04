«Novemdialis». Восьмий день: Папа Франциск і пророчий знак богопосвяченого життя

Проповідуючи під час восьмої Святої Меси у Ватикані за упокій Папи Франциска, кардинал Анхель Фернандес Артіме нагадав про покликання богопосвячених осіб бути носіями та свідками радості, яка випливає від зустрічі з воскреслим Христом. Саме богопосвячені особи зібралися суботнього вечора на молитву.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У восьмий день заупокійних молінь за померлого Папу Франциска, так званих «Novemdialis», в суботу, 3 травня 2025 р., в базиліці Святого Петра у Ватикані зібралися представники спільнот богопосвяченого життя. Євхаристійне богослужіння очолив кардинал Анхель Фернандес Артіме, дотеперішній Пропрефект Дикастерії Інститутів богопосвяченого життя та Товариств Апостольського життя. Проповідуючи, він нагадав, що молитва за померлого – це велике діло милосердя, а також вияв нашої любові. «Святіший Отець Франциск відчував велику любов Божого люду і знав, що члени різних форм богопосвяченого життя також люблять його; вони молилися за його служіння, за особу Папи, за Церкву, за світ», – зазначив проповідник.

Джерело сили

Кардинал Фернандес Артіме підкреслив, що в цю третю неділю Пасхи все запрошує нас радість, а причина походить від Воскреслого Господа та присутності Святого Духа. Саме через це апостоли не бояться в’язниці, ні погроз. Проповідник навів слова Папи Франциска, який роздумуючи над цим уривком з Діянь Апостолів, одного разу сказав: «Я запитую себе, звідки перші учні знаходили сили для свого свідчення? І не тільки це, але звідки приходила до них радість і відвага звіщення, незважаючи на перешкоди і насильство?». Відповіддю є присутність Воскреслого, їхня віра ґрунтувалася на досвіді Христа. «Браття й сестри, це правда, що всі ми, всі охрещені, покликані бути свідками Господа Ісуса, Який помер і воскрес. Але так само вірно, що ми, богопосвячені чоловіки і жінки, отримали це покликання, цей заклик до учнівства, який вимагає від нас свідчити про першість Бога усім своїм життям. Ця місія є особливо важливою, коли – як у багатьох частинах світу сьогодні – відчувається відсутність Бога або ми занадто легко забувається про Його центральне місце», – сказав проповідник, нагадуючи також про заклик Папи Бенедикта XVI до богопосвячених осіб бути вартовими, які звіщають нове життя.

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Перетворююча присутність

Зупинившись на євангельському уривкові, в якому розповідалося про те, як Воскреслий Ісус явився своїм апостолам на березі озера, кардинал Фернандес Артіме зазначив, що в той момент, коли здавалося, що все закінчилося, й учні повернулися до рибальства, Господь виходить назустріч своїм, чим переповнює їхні серця радістю. У радісному вигукові учня, якого Ісус любив: «Це Господь», можемо розпізнати «ентузіазм пасхальної віри, сповненої радості й зчудування, яке сильно відрізняється від розгубленості, смутку, почуття безсилля, які до цього часу переповнювалися серця учнів».

«Лише присутність Воскреслого Ісуса перетворює всі речі: темрява переможена світлом, марна праця знову стає плідною і перспективною, відчуття втоми і покинутості змінюється новим поштовхом і впевненістю в тому, що Він з нами. Те, що сталося з першими і привілейованими Господніми свідками, може і повинно стати життєвою програмою для всіх нас», – наголосив священнослужитель, який є вихідцем із Салезіянського Згромадження святого Джованні Боско, повторюючи заклик Папи Франциска, з яким він звернувся до богопосвячених осіб під час спеціального року, який він проголосив, присвячений богопосвяченому життю: «Я очікую, що ви розбудите світ, бо ознакою богопосвяченого життя є пророцтво».