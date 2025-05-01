«Novemdialis». Шостий день: Папа Франциск і гідність праці

У перший день травня в базиліці Святого Петра у Ватикані була відслужена шоста з девʼяти щоденних Святих Мес за упокій померлого Папи Франциска, під час якої під проводом кардинала Віктора Мануеля Фернандеса в молитві єдналися працівники Римської курії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У день літургійного спомину святого Йосифа робітника, 1 травня 2025 р., який у Ватикані є вихідним, на сьому з черги Святу Месу в рамках «Novemdialis» за упокій померлого Папи Франциска, в базиліці Святого Петра зібралися ті, хто своєю щоденною працею підтримує місію Наступника святого Петра – працівники Римської курії. Євхаристійне богослужіння очолив кардинал Віктор Мануель Фернандес, донедавна Префект Дикастерії доктрини віри.

Папа Франциск і гідність праці

Проповідуючи, кардинал Фернандес зазначив, що не можемо не взяти до уваги під час цього богослужіння той факт, що цього дня відзначався день робітників, «які були дуже близькими серцю Папи Франциска». Він нагадав про повчання покійного про те, що праця «виражає та підтримує гідність людини, дає їй змогу розвивати свої здібності, допомагає зростати в стосунках, дозволяє почуватися співробітником Бога». Саме тому він наголошував, що праця є «найкращою допомогою для убогого», і що «немає гіршої бідності, як та, що позбавлена праці та гідності праці».

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Фальшива меритократія

Проповідник також вказав на ще один аспект, який підкреслював покійний Папа, викриваючи фальшивий дискурс про «меритократію», звертаючи увагу на те, що одна справа – цінувати заслуги людини й винагороджувати її зусилля, а зовсім інша – викривлене бачення, згідно з яким «заслуги мають лише ті, хто має успіх у житті». Бо може трапитися, що хтось народився у забезпеченій сім’ї, виявився здатним примножити її багатства, й провів вигідне життя. І це добре. Але трапляється й те, що хтось важко працює власними руками, але через те, що народився в іншому контексті, незважаючи на свої зусилля, заледве спроможний виживати… «Папа Франциск подав пророчий голос проти цієї фальшивої ідеї. І в багатьох розмовах він вказував мені: глянь, нас схиляють до думки, що більшість бідних людей є бідними, бо не мають жодних ‘заслуг’. Здається, що той, хто успадкував багато майна, є більш гідним, ніж той, хто все життя тяжко працював, але не зміг навіть придбати маленьке помешкання», – зауважив кардинал Фернандес.

Невтомний трудівник

Проповідник також вказав на постать Папи Франциска як невтомного трудівника, який не лише «говорив про гідність праці», але й усе його життя було постійною працею, що останньої миті, незважаючи на різні недуги, він підтримував вимогливий ритм праці. «Ми не можемо взяти собі його за приклад, бо він ніколи не брав відпустки. В Буенос-Айресі влітку, якщо не міг знайти священника, то гарантовано міг знайти його», – зауважив дотеперішній Префект Дикастерії доктрини віри, зауважуючи, що його життя може стати для нас спонукою для великодушного звершення нашого служіння.

Дозрівання і освячення

Підсумовуючи, кардинал Фернандес закликав молитися за всіх робітників, щоб усі мали змогу переживати свою працю з гідністю. «Відповідальність праці є також для нас у Курії дорогою дозрівання та освячення», – сказав він, згадавши наприкінці також і про набожність до святого Йосифа, якою відзначався покійний Папа Франциск.