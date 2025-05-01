«Novemdialis». День пʼятий: царювати означає служити, як чинив Папа Франциск

У пʼятий день девʼятиденного моління за покійного Папу молитву особливим чином піднесла колегія кардиналів разом з тими, хто з огляду на свої обовʼязки належить до папської богослужбової родини. Святу Месу очолив кардинал Леонардо Сандрі, Віцедекан Колегії кардиналів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Дев’ятиденне моління за померлого Папу, яке звершують представники різних станів і служінь, є не лише християнським обрядом заупокійних молінь, бо це також Наступник святого Петра символічно збирає нас, закликаючи до утвердження нашої віри у воскресіння плоті, у прощення гріхів, в оновлення нашого усвідомлення того, що цілість історії кожної людини перебуває в Божих руках. На це звернув увагу кардинал Леонардо Сандрі, Віцедекан Колегії кардиналів, який у середу, 30 квітня 2025 р., відслужив у базиліці Святого Петра у Ватикані п’яту Святу Месу з так званих «Novemdialis» за упокій померлого Папи Франциска. Цього вечора на молитву зібралася Колегія кардиналів.

Покликані служити

Тож звертаючись до кардиналів, які, за його словами, були першими співробітниками та радниками покійного, проповідник зазначив, що вони також представляють на цьому молінні тих, для кого й з ким покликані служити в найрізноманітніших контекстах в усіх частинах світу. «У всіх цих місцях і континентах, а також у тих поєднувальних просторах, якими є офіси Державного Секретаріату та Римської курії, ми, як наступники апостолів, покликані щодня пам'ятати і жити з усвідомленням того, що “царювати означає служити”, оскільки Учитель і Господь, Який перебуває серед нас, виступає як той, хто служить», – наголосив кардинал Сандрі, нагадавши про те, що один із титулів Папи звучить як «Слуга слуг Божих», а Папа Франциск втілював це, серед іншого, своїми жестами у Великий четвер.

В очікуванні П’ятидесятниці

Зупинившись на першому читанні, яке було почерпнуте з Діянь Апостолів і в якому розповідалося про першу проповідь святого Петра в Єрусалимі після зшестя Святого Духа, проповідник звернув увагу на те, що ця подія відбувається в конкретний час, який автор описує словами: «коли сповнився день П’ятидесятниці». За словами Віцедекана Колегії кардиналів, слово «сповнитися» вказує як на досягнення кінця, прихід до повноти, так і новий початок. «Ми переживаємо перехідний період між завершенням життя Наступника святого Петра, Папи Франциска, та сповненням обітниці, щоб з новим зішестям Святого Духа Христова Церква могла продовжити свій шлях серед людей з новим Пастирем», – сказав він, нагадуючи про одну з улюблених біблійних цитат покійного Папи з Книги Йола, що описував наслідки вилиття Святого Духа як спроможність молодих бачити видіння, а літніх – мріяти.

«Наш дорогий Святіший Отець любив повторювати його, говорячи про зустріч і діалог між поколіннями, про необхідність того, щоб старші розповідали свої мрії молодим, а водночас, щоб молоді з їхньою енергією та баченням могли, з Божою допомогою, втілювати їх у реальність», – сказав кардинал Сандрі, зауваживжи, що деякою мірою ці слова Папи Франциска стосуються в Колегії кардиналів, що складається з молодших і старших, покликаних розпізнати мрію Бога про Його Церкву та старатися втілювати її «з молодим і оновленим ентузіазмом».

Молитва за покійного Папу

Свою проповідь Віцедекан колегії кардиналів завершив молитвою: «Господи, ввіряємо Тобі слугу Твого, Папу Франциска, щоб Ти сповнив його радістю у Своїй присутності, і просимо про благодать сповнити його бачення Церкви, яка звіщає таїнство Христа, Розп'ятого і Воскреслого! Маріє, Мати Божа і Мати Церкви, заступайся своїми молитвами за того, хто так бажав вловити Твій люблячий погляд, а тепер спочиває в присвяченій Тобі базиліці».