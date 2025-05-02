«Novembialis». Сьомий день: Папа Франциск і розмаїття вираження віри

У сьомий день дев’ятиденного моління у Ватикані за померлого Папу Франциска в базиліці Святого Петра у Ватикані зібралися представники Східних Католицьких Церков. Святу Месу очолив кардинал Клаудіо Ґуджеротті, дотеперішній Префект Дикастерії для Східних Церков.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Кілька днів тому ми молилися над прахом нашого Святішого Отця Франциска і над цим тілом проголосили нашу непохитну віру у воскресіння мертвих. У ці дні наша впевненість і благання тривають, щоб Господь милостиво поглянув на свого вірного слугу», – цими словами кардинал Клаудіо Ґуджеротті, дотеперішній Префект Дикстерії для Східних Церков, розпочав свою проповідь під час Святої Меси в базиліці Святого Петра у Ватикані, яку він очолив у п’ятницю, 2 травня 2025 року. Це була сьома з девʼяти поминальних Святих Мес, які служаться після похорону Римського Архиєрея. У цей вечір на молитву зібралися представники Східних Католицьких Церков. Євхаристійне богослужіння супроводжувалося співом різних традицій, між якими не бракувала й української.

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Покликані до воскресіння

Покликаючись на читання з Послання до Римлян, проповідник зазначив, що воскресіння не є явищем, «вписаним у людську природу». Це Бог воскрешає через Свого Святого Духа. Його силою ми спроможні взивати «Авва, Отче», і до цього волання приєднується все створіння, яке є «супутником подорожі людства». «Навколо нас чуємо лише крик створіння, а в ньому – крик того, кому призначена слава і мета, заради якої було створено творіння: людської особи. Земля кричить, але передусім кричить людство, приголомшене ненавистю, яка в свою чергу є результатом глибокого знецінення цінності життя, яке, як ми чули, для нас, християн, є участю в Божій родині, аж до співтілесності та кровної спорідненості з Христом Господом, що ми звершуємо в цьому таїнстві Євхаристії», – сказав він, нагадуючи, що Папа Франциск навчив нас підхоплювати крик скривдженого життя, підносити його до Отця, але також працювати над конкретним полегшенням болю, який призводить до цього крику.

Багатство розмаїття вираження віри

Кардинал Ґуджеротті звернув увагу на присутніх представників Східних Католицьких Церков, щоб «разом свідчити багатство свого досвіду віри та крик свого страждання, жертвуючи його за вічний спочинок покійного Папи». Він склав їм подяку за те, що «погодилися збагатити католицькість Церкви розмаїттям свого досвіду, своїх культур, а насамперед, свого дуже багатого досвіду». «У минулому східні католики прийняли повне сопричастя з Наступником апостола Петра, тіло якого спочиває в цій базиліці й для вас це має дуже особливе значення. І саме в ім'я цього сопричастя вони свідчили, часто ціною крові, чи щонайменше гонінь, свою віру. Тепер частково зменшені в кількості та силі, але не у вірі, через війни та нетерпимість, ці наші брати та сестри міцно тримаються почуття католицькості, яке не виключає, а навпаки, передбачає визнання їхньої особливості», – нагадав він, визнаючи, що протягом історії вони іноді «знаходили мало розуміння з боку нас, західних». Водночас, Папа Франциск «навчив нас любити розмаїття та багатство вираження всього того, що є притаманним людині» і сьогодні, на думку проповідника, «радіє, бачачи нас зібраних разом у молитві за нього і в молитві за його заступництвом».

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Христос переміг гріх і смерть

Проповідник також звернув увагу на те, як християни Сходу дбайливо ставилися до збереження «неймовірного парадоксу християнської події», яку святий Атанасій, Учитель Церкви, якого літургійний спомин припадав саме цього дня, окреслював словом «обожествлення». Йдеться про «злиденність нашого гріха» та «нескінченне милосердя Бога, Який помістив нас поруч зі своїм престолом, поділившись з нами своїм буттям». «Вся їхня літургія переплетена цим зачудуванням. І ось, наприклад, у цьому літургійному пасхальному періоді візантійська традиція нескінченно повторює цей невимовний досвід, кажучи, вітаючись, співаючи і передаючи іншим: “Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах , життя дарував”. І вони повторюють це постійно, немовби бажаючи, щоб це увійшло в їхні серця і в серця інших», – сказав кардинал Ґуджеротті, цитуючи також слова святого Ґріґора Нарекаці, які запозичила вірменська літургія: «Благаємо Тебе, Господи, нехай наші гріхи поглине вогонь, як гріхи пророка поглинуло палаюче вугілля, піднесене йому щипцями, щоб у всьому звіщалося милосердя Твоє, як звіщалася солодкість Отця через Сина Божого, який повернув блудного сина до батьківської спадщини і привів блудниць до блаженства праведників у Царстві Небесному».

Свою ж проповідь, з огляду на наближення конклаву, дотеперішній Префект Дикастерії для Східних Церков завершив молитвою до Святого Духа святого Симеона Нового.