Папа привітає учасників велогонки, як пролягатиме через Ватикан

Незмагальна частина заключного етапу 108-ї велогонки «Джиро ДʼІталія», яка пролягатиме через територію Ватикану, стане одним із етапів приготування до Ювілею світу спорту Папа Лев XIV привітає учасників спортивного заходу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Дикастерія у справах культури та освіти, при якій також діє секція, присвячена спорту, інформує про те, що Папа Лев XIV привітає у неділю, 1 червня 2025 р., велосипедистів, які братимуть участь у велогонці «Джиро ДʼІталія» та цього дня проїжджатимуть через територію Ватикану. Спортивна подія буде також даниною пам’яті Папи Франциска, що прийняв пропозицію, яку представив кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, Префект Дикастерії у справах культури та освіти.

Проект, реалізований у співпраці між Губернаторством Держави-Міста Ватикану та спортивною асоціацією Святого Престолу «Athletica Vaticana», є також своєрідним «першим етапом» Ювілею світу спорту, що відзначатиметься 14-15 червня в рамках Святого Року 2025. Ідея виникла в жовтні 2021 року під час церемонії з нагоди вручення асоціації «Athletica Vaticana» сертифікату про визнання її офіційним членом Міжнародного союзу велосипедистів.

Три кілометри історії та духовності

Маршрут заключного 21-го етапу 108-ї велогонки Giro d’Italia, який пролягатиме через Ватикан, матиме незмагальний характер. Велосипедисти, які вирушать від Терм Каракалли, в’їдуть на територію Ватикану з вулиці Павла VI через Петріанські ворота. Кожна частина трикилометрового маршруту розповідає історію та надихає до духовності на перехресті між мистецтвом та природою.

Велосипедисти проїдуть повз базиліку і захристію базиліки Святого Петра, а потім піднімуться вгору в напрямку Ватиканських садів, минаючи церкву святого Стефана, залізничну станцію, Палац Губернаторства. Далі вони піднімуться в напрямку монастиря Mater Ecclesiae, де проживав Папа Бенедикт XVI після зречення, минаючи також репродукцію печери об’явлення Божої Матері в Люрді, вежу Святого Івана і вертолітний майданчик. Потім вони пройдуть вздовж мурів так званим «Марійським маршрутом»: справжнім «кругосвітнім туром», який можливий завдяки наявності репродукції різних образів і статуй Матері Божої, шанованої як покровительки в різних країнах. Цю частину відкриває мозаїка Матері Доброї Поради.

Маршрут пролягатиме через Квадратний сад і подвірʼя Ватиканських музеїв. Потім велосипедисти проїдуть вулицею Віа делле Фондамента, – в тіні Сикстинської каплиці і поруч з апсидою базиліки Святого Петра, – щоб прибути на площу Святої Марти і виїхати з Ватикану через ворота Перуджіно. На італійській території буде дано офіційний «старт» змагальній частині велопробігу.