Кардинал Паролін: важливо, щоб почалися переговори, які покладуть край війні

Жахливі кадри, що надходять з Гази, антисемітський напад у Вашингтоні, ідея проведення у Ватикані переговорів про припинення вогню в Україні та початок понтифікату Лева XIV. Про ці теми кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, поділився думками в інтерв'ю для ватиканських медіа, присвяченому темам, які в даний час перебувають в центрі уваги Святого Престолу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Насправді важливо, щоб ці переговори нарешті розпочалися, адже війну необхідно терміново зупинити. Перш за все, терміново потрібне перемир'я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення. А далі необхідно терміново досягти стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами», – наголосив у інтерв’ю для ватиканських медіа Державний Секретар Святого Престолу, відповідаючи на прохання прокоментувати гіпотезу про проведення переговорів у Ватикані щодо припинення війни в Україні, попри те, що російська сторона висловила своє «ні».

Спілкуючись із Андреа Торніеллі, очільник ватиканської дипломатії підкреслив, що Папа Лев XIV заявив про повну готовність Святого Престолу прийняти можливі переговори, пропонуючи нейтральне, захищене місце. Однак, не йдеться про посередництво, «бо про посередництво повинні попросити сторони». Йдеться лише про готовність надати місце. «Говориться також про інші можливі місця, як от Женева. В будь-якому випадку, не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Насправді важливо те, щоб вони нарешті розпочалися», – сказав він.

Неприйнятна ситуація в Газі

Розмова розпочалася із ситуації в Секторі Гази, яку кардинал Паролін назвав неприйнятною, оскільки «міжнародне гуманітарне право повинно бути завжди дотримане й усіма». «Ми закликаємо припинити бомбардування і надати необхідну допомогу населенню: я вважаю, що міжнародна спільнота повинна зробити все можливе, щоб покласти край цій трагедії. Водночас ми рішуче повторюємо нашу вимогу до ХАМАСу негайно звільнити всіх заручників, яких він досі утримує в полоні, і повернути тіла тих, хто загинув після варварського нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року», – наголосив він, зазначивши також, що його шокував нещодавній теракт у Вашингтоні, в якому загинули працівники ізраїльського посольства в США, «невинні жертви, які, окрім цього, були задіяні в ініціативах на підтримку миру та в гуманітарних ініціативах». За його словами, потрібно бути пильними, «щоб рак антисемітизму, який ніколи не був остаточно викорінений, не підняв знову голову».

Послідовність між понтифікатами

Відповідаючи на зауваження про те, що з перших днів понтифікату з уст Папи Лева XIV звучить слово «мир», Державний Секретар Святого Престолу підкреслив, що він прямує слідами своїх попередників. Зокрема, під час першої молитви «Царице неба» він повторив слова святого Павла VI в ООН: «Нехай ніколи більше не буде війни!». Однак тим, хто говорить про оновлений «протагонізм» Святого Престолу на міжнародній арені, кардинал Паролін звертає увагу на слова Папи Лева, сказані під час Святої Меси з кардиналами на початку понтифікату: ми повинні відходити на другий план, бо головною дійовою особою є Христос, ми покликані бути «дрібкою закваски в тісті», даючи свідчення любові, єдності, миру. «Тож замість говорити про “протагонізм”, я віддаю перевагу тому, щоб помістити також і дипломатичні ініціативи в цей контекст служіння мирові й братерству», – сказав очільник ватиканської дипломатії, нагадуючи також про заклик Папи до працівників сфери комунікації «не приміряти агресивні слова» та «ніколи не відокремлювати пошуки істини від любові, з якою ми повинні покірно її шукати». «також і слова можуть стати інструментами війни, або ж можуть допомогти взаєморозумінню, діалогові, взаємному визнанню як брати та сестри. Мир починається в кожному з нас, і ми покликані будувати його, починаючи від того, як ми спілкуємося з іншими».

Дії згідно із вимогами законодавства

У контексті роздумів про шукання істини журналіст поставив запитання про те, що протягом певного часу в пресі з’являлися коментарі, що критикували дії деяких теперішніх очільників дикастерій в період, коли вони очолювали дієцезії, мовляв, що вони не реагували належно на випадки насилля проти неповнолітніх. Відповідаючи, Державний Секретар Святого Престолу сказав, що належні інстанції перевірили відповідну документацію, і ця перевірка показала, що «всі випадки розглядалися згідно з нормами права та були переслані тодішніми дієцезіальними єпископами до компетентної дикастерії з метою перевірки та оцінки обвинувачень».

Ні некритичність, ні демонізування

Ділячись думками про виклики, пов’язані із «цифровою революцією» та розвитком штучного інтелекту, кардинал Пʼєтро Паролін зазначив, що правильний підхід до цього не полягає ні в некритичному прийнятті, ні в демонізуванні. «Дедалі вишуканіші та високопродуктивніші можливості, які пропонує нам технологія, повинні залишатися інструментами і завжди використовуватися на благо, ніколи не забуваючи, що ми не можемо делегувати машині рішення, які стосуються життя чи смерті людей. Ми повинні бути пильними, щоб запобігати – як це, на жаль, іноді трапляється – використанню цифрових засобів, а отже, і штучного інтелекту, в якості пропагандистського інструменту для впливу на громадську думку за допомогою неправдивих повідомлень», – сказав він.