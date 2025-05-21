Кардинал Краєвський згадує Папу Франциска: життя згідно з Євангелієм

Через місяць після смерті Папи Франциска кардинал Конрад Краєвський відслужив Святу Месу в «Домі святої Марти», згадуючи деякі моменти з його понтифікату та про спільне прагнення Папи та Апостольського елемозинарія дарувати надію та гідність убогим.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ/Don Pawel Rytel-Andrianik – Ватикан

В середу, 21 травня 2025 р., через місяць після смерті Папи Франциска, кардинал Конрад Краєвський, Префект Дикастерії служіння милосердя, очолив Святу Месу в каплиці «Дому святої Марти», в якій той протягом усього свого понтифікату щодня молився. З Апостольським елемозинарієм співслужили кардинал Артур Рош, Префект Дикастерії Божественного культу і дисципліни Таїнств та кардинал Ґжеґож Рись, Митрополит Лодзький (Польща), а участь у богослужінні взяли працівники й мешканці готельного комплексу. В своїх спогадах про покійного Папу кардинал Краєвський зупинився на трьох аспектах його духовного життя.

Для Папи Франциска Найсвятіші Тайни були як сонце

Проповідник розповів, що покійний Папа багато часу проводив у цій каплиці і «вирішував різні питання під час адорації». Папа Бергольо вирішував багато різних проблем перед Найсвятішими Тайнами, які були «для нього як сонце, і споглядаючи на них, він набирав кольору Бога».

Приготування до проповідей

Апостольський елемозинарій поділився тим, як одного разу він запитав Папу Франциска про його приготування до щоденної проповіді. Він розповів, що Папа Бергольо йшов у свій кабінет і починав читати Євангеліє, призначене на наступний день, «потім, коли у нього з’являлася кількахвилинна перерва між запланованими зустрічами, він підкреслював ручкою слово або речення, яке його зворушило, або записував щось на полях сторінки». «Він ще насамкінець іноді перечитував (Євангельський текст) перед сном, – сказав проповідник. – Тож вранці вже знав, що має сказати».

Торкнутися до убогого Ісуса

Папський розподілювач милостині наголосив, що для Папи Франциска була притаманна чеснота впізнавання Ісуса у бідній людині і він «бажав торкнутися до Ісуса в Його убогості». Кардинал нагадав присутнім про бажання Папи Франциска бути похованим у базиліці Пресвятої Марії у супроводі Божих улюбленців, тобто убогих, які принесли на його гріб квіти. Він зазначив, що простий надгробний надпис «Franciscus» також свідчить про любов до убогості, адже у ньому не вказано, що тут похований Папа і немає дати понтифікату. «У цьому є богослов’я, яке стосується священника, ми повинні бути убогими, бо Ісус був убогим», – сказав Кардинал Краєвський. Насамкінець Апостольський елемозинарій згадав, що перед кожною Апостольською подорожжю він привозив бідних до Папи Франциска. «Я об’їжджав навколо базиліки на фургоні і забирав, тих хто щойно прокинувся, – розповів він. – Я запитував їх чи бажають вони випити кави і привозив їх, сюди, до Папи».

«Мені не вистачає його посмішки. Мені не вистачає його жартів. Мені бракує його дуже простих настанов, які залишаться на все життя», – підсумував проповідник, згадуючи Папу, який на його різні важкі запитання відповідав: «Вирішуйте всі свої проблеми згідно з Євангелієм».