Святий Рік 2025: Ювілей Східних Католицьких Церков

Протягом трьох днів у папських базиліках Риму можна ознайомитися з багатством традицій Католицької Церкви, взявши участь у богослужіннях в різних обрядах. В середу аудієнція Папи Лева XIV для вірних Східних Католицьких Церков.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від 12 до 14 травня 2025 року в рамках Святого Року у Ватикані тривають спеціальні дні, присвячені Східним Католицьким Церквам. Цей Ювілей не лише є нагодою для вірних цих Церков здійснити паломництво до Риму та пройти через Святі Двері папських базилік. Він є також нагодою для римлян і гостей міста познайомитися з багатством християнських традицій, поглиблюючи розуміння того, що означає єдність в різноманітності, про яку у своєму навчанні говорять Римські Архиєреї.

Йдеться про можливість взяти участь у Євхаристійних богослужіннях й інших моліннях, які представники різних спільнот проводять у ці дні в папських базиліках. Зокрема, у понеділок, 12 травня 2025 р., після Божественної Літургії в ефіопському обряді, яка була звершена вранці в базиліці Святого Петра представниками Ефіопської та Еритрейської Католицьких Церков, в базиліці Пресвятої Марії о 13:00 буде відслужена Божественна Літурігія у вірменському обряді, яку звершать представники Вірменської Католицької Церкви. По її завершенні, на тому ж місці, о 15:00 свою Божественну Літургію відслужать представники Коптської Католицької Церкви.

У вівторок, 13 травня, о 13:00 в базиліці Святого Петра буде звершена Божественна Літургія в східносирійському обряді. Її відслужать представники Халдейської та Сиро-Малабарської Католицьких Церков. Натомість о 18:45 в базиліці Пресвятої Марії можна буде помолитися вечірню в західносирійському обряді, яку проведуть Сиро-Католицька, Маронітська та Сиро-Маланкарська Церкви. А о 21:00 на площі перед цією базилікою прозвучить молитва Акафісту, за проведення якої відповідальні Папські колегії, де є студенти візантійського обряду.

Натомість у середу, 14 травня, в базиліці Святого Петра Божественну Літургію святого Івана Золотоустого звершать Церкви візантійської традиції, між якими – також і єпископи та священники з України та української діаспори. Того ж дня вранці, о 10:00, в залі Павла VI у Ватикані, відбудеться зустріч вірних Східних Католицьких Церков з Папою Левом IV.